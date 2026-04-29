La NASA confirma cambio en la rotación de la Tierra: ¿El día durará 25 horas?

La duda sobre si los días llegarán a tener 25 horas tiene una respuesta clara. Foto: El Tiempo

Investigaciones respaldadas por la Nasa detallan si los días se alargan y si realmente llegarán a durar 25 horas.

La NASA informó recientemente, a través de su página oficial, que la velocidad de rotación de la Tierra ha mostrado pequeñas variaciones que pueden ser medidas con gran precisión. Estos cambios influyen directamente en la duración exacta de los días y han sido detectados gracias a tecnología avanzada. Según los expertos, este fenómeno estaría relacionado con una mezcla de procesos naturales, el cambio climático y la actividad humana a gran escala.

Aunque estas variaciones se dan en milisegundos y microsegundos, los científicos advierten que existe una tendencia leve al alargamiento del día solar. Este escenario podría generar retos en el futuro para la sincronización de sistemas tecnológicos globales, como el GPS, las redes de comunicación y otros servicios que dependen de una medición exacta del tiempo.

¿Por qué está cambiando la rotación de la Tierra?

Históricamente, la rotación de la Tierra no ha sido completamente constante, ya que está influenciada por procesos internos del planeta, los vientos y las mareas. Uno de los factores más importantes en su ralentización natural es la Luna, cuya fuerza gravitacional genera un efecto de freno en los océanos, provocando que la duración del día aumente aproximadamente 1,7 milisegundos por siglo. Sin embargo, investigaciones recientes financiadas por la NASA indican que existen otros elementos que están modificando este comportamiento de forma nunca antes vista.

Desde el año 2000, los científicos han observado que el alargamiento del día se ha intensificado a un ritmo de 1,33 milisegundos por siglo, impulsado principalmente por factores ambientales. Entre ellos destacan el derretimiento de los glaciares, la disminución del agua subterránea y el aumento del nivel del mar, lo que provoca una redistribución de la masa terrestre que afecta la rotación del planeta.

De acuerdo con las proyecciones científicas, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan en aumento, el impacto del cambio climático sobre la rotación terrestre podría alcanzar los 2,62 milisegundos por siglo hacia finales del periodo actual. En ese escenario, el efecto ambiental superaría incluso la influencia histórica de la Luna, convirtiéndose en un factor clave en la evolución del tiempo en la Tierra.



(Foto: Debate)

¿Es verdad que el día durará 25 horas?

La duda sobre si los días llegarán a tener 25 horas tiene una respuesta clara: sí es posible, pero no ocurrirá en el corto plazo. Los estudios científicos señalan que, si la tendencia actual se mantiene sin variaciones significativas, la Tierra podría llegar eventualmente a tener días más largos, alcanzando las 25 horas.

Sin embargo, este cambio está proyectado en una escala de tiempo extremadamente amplia, cercana a los 200 millones de años. Esto significa que no se trata de un fenómeno que afecte a la humanidad actual ni a las próximas generaciones, sino de un proceso geológico tan lento que solo sería perceptible en escalas de tiempo planetarias.