NED 2025: el evento que une innovación, inteligencia artificial y liderazgo para el futuro de los negocios

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 18:22

NED es el espacio donde los líderes del país se preparan para los desafíos del futuro. Foto: Difusión

El evento más esperado sobre innovación y tecnología en el Perú regresa este 24 y 25 de noviembre.

NED 2025 – Negocios en la Era Digital, organizado por Seminarium Perú y UTEC Posgrado, reunirá a los líderes y mentes más brillantes que están marcando el camino hacia el futuro empresarial.

En un mundo donde la inteligencia artificial, la ciencia y la tecnología cambian las reglas del juego, el congreso mostrará cómo herramientas como el blockchain, la automatización y la computación cuántica están revolucionando la forma de trabajar, crear y liderar empresas.

Entre los invitados destaca la Dra. Rumman Chowdhury, fundadora de Humane Intelligence y una de las voces más importantes del mundo en ética de la IA. También participarán Carlos Calderón, Diego Álvarez, Alberto Indacochea y Jesús Veliz, quienes compartirán su visión sobre liderazgo digital y transformación tecnológica.


(Foto: Difusión)

Además, se presentarán casos inspiradores de energía limpia, exploración espacial y bioingeniería aplicada a la salud, demostrando cómo la innovación puede tener un verdadero impacto positivo en el mundo.

NED es el espacio donde los líderes del país se preparan para los desafíos del futuro y encuentran inspiración en la intersección entre ciencia, tecnología y humanidad.”

📍 Lugar: Swissôtel Lima
📅 Fechas: 24 y 25 de noviembre
🔗 Entradas: www.seminarium.pe

