Open Cayetano Beca 18: vive la experiencia universitaria y conoce la carrera que sueñas estudiar

La Universidad Peruana Cayetano Heredia presenta el Open Cayetano Beca 18, un evento vocacional exclusivo dirigido a los jóvenes interesados en formar parte de la mejor universidad del país.

Ser parte de la lista de preseleccionados de Beca 18 te da una ventaja real, y en Cayetano lo sabemos: tu talento y tu desempeño sí valen. Por eso, hemos creado el Open Cayetano Beca 18, un evento vocacional exclusivo dirigido a todas las personas interesadas en conocer más sobre la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialmente a quienes aspiran a formar parte de la número uno del país, sean o no beneficiarios finales de la beca, y desean conocer a fondo la carrera que sueñan estudiar.

Desde el primer momento vivirás la experiencia universitaria Cayetano. Descubrirás la carrera ideal para ti en la Feria de Carreras, conversarás directamente con docentes y especialistas, y recorrerás nuestras instalaciones en un tour guiado, lo que te permitirá conocer de cerca los espacios donde desarrollarás tu talento y construirás tu camino profesional.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento Open Cayetano Beca 18?

El Open Cayetano Beca 18 se realizará en tres fechas, para que puedas participar según tu interés. La primera será el 5 de enero, dirigida exclusivamente a la carrera de Medicina, y se desarrollará en modalidad virtual, lo que te permitirá conocer a profundidad esta especialidad desde cualquier lugar.

La segunda fecha tendrá lugar el 7 de enero, en modalidad presencial, en nuestro campus de San Martín de Porres, donde vivirás de cerca la experiencia universitaria Cayetano y participarás en ferias sobre todas las carreras. Finalmente, el 9 de enero se realizará una nueva edición en modalidad virtual vía Zoom, ideal para seguir explorando nuestras carreras y resolver todas tus dudas académicas.

