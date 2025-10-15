¡Tu futuro comienza aquí! Open Day en ESAN University. (Fuente: DIFUSIÓN)

Conoce cuándo será el próximo Open Day en ESAN University. ¡Abrimos las puertas de nuestro campus para ti!

¡Tu futuro comienza aquí! Open Day en ESAN University

¿Cansado de solo imaginar tu carrera ideal? ¡Es hora de vivirla! ESAN University te invita a su próximo Open Day para que experimentes de primera mano cómo es ser un profesional listo para transformar el mundo.

Marca la fecha: el 22 de noviembre abrimos las puertas de nuestro campus para ti.

Open Day de ESAN University: lo que te espera en esta jornada

Este no es un evento de solo charlas, es una inmersión total en la vida universitaria:

· Retos que encenderán tu vocación: Participa en dinámicas de equipo centradas en el mundo real: innovación, sostenibilidad y transformación social. Descubre qué te apasiona realmente y para qué estás hecho.

· Cara a cara con nuestros egresados: Conéctate con profesionales de ESAN University que ya están dejando huella. Escucha sus historias y conoce la ruta que te llevará al éxito profesional y global.

· Feria de carreras y visita el campus: Recorre nuestras instalaciones de vanguardia, habla directamente con profesores y estudiantes, y resuelve cada duda sobre la carrera que te interesa.

¿Por qué elegir ESAN University?

En ESAN University, no solo estudias una carrera; adquieres un legado de solidez y visión internacional. Este evento es tu oportunidad decisiva para sentir la cultura de innovación y el estándar académico que te impulsará hacia una carrera con proyección internacional.

¡No pierdas tu cupo!

Te esperamos el 22 de noviembre en nuestro campus: Alonso de Molina 1652, Surco. ¡Regístrate AHORA y asegura tu lugar en la experiencia que definirá tu futuro profesional!

Contenido patrocinado por ESAN University

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!