Open Day ESAN University: Cuatro días para transformar tu futuro y descubrir tu verdadero talento profesional

El Open Day ESAN University busca que los jóvenes exploren su vocación a través de la sostenibilidad, la innovación y el impacto social.

Elegir una carrera es el primer gran reto de la vida adulta. Para facilitar esta decisión, ESAN University presenta una nueva edición de su Open Day, que se llevará a cabo del 27 al 30 de enero. Bajo el concepto "Transforma tu futuro, descubriendo tu talento", el evento invita a los jóvenes a explorar su vocación a través de la sostenibilidad, la innovación y el impacto social.

Una agenda diseñada por intereses. A diferencia de una feria tradicional, este Open Day ha segmentado sus actividades para ofrecer experiencias personalizadas según el área de interés del postulante. Las actividades inician a las 4:10 p. m. cada día:

Martes 27 - "Tarde de película": Para los apasionados por la Gestión y el Marketing (Administración, Negocios Internacionales, Comunicación, etc.).

Para los apasionados por la Gestión y el Marketing (Administración, Negocios Internacionales, Comunicación, etc.). Miércoles 28 - "Challenge Verde": Un reto por el planeta para los futuros ingenieros (Industrial, Software, IA, Ambiental, etc.).

Un reto por el planeta para los futuros ingenieros (Industrial, Software, IA, Ambiental, etc.). Jueves 29 - "Mapa de tu futuro": Un taller de autodescubrimiento para las carreras de Psicología y Derecho.

Un taller de autodescubrimiento para las carreras de Psicología y Derecho. Viernes 30 - "Café con propósito": Conversaciones clave para aspirantes a Economía, Finanzas y Contabilidad.

Experiencia completa: Campus y Padres. Además de los retos vocacionales, los asistentes podrán disfrutar del Tour de Carreras (5:30 p. m.) y una Visita Guiada al campus (6:30 p. m.) para conocer de cerca la infraestructura de ESAN University, donde vivirán su etapa universitaria.

Pensando en la decisión familiar, se han habilitado charlas exclusivas para padres sobre la experiencia internacional y los beneficios de admisión, garantizando que tengan toda la información para apoyar el futuro de sus hijos.

El ingreso es libre previa inscripción. Es tu momento de tomar decisiones y construir tu historia.

Regístrate gratis aquí: https://www.ue.edu.pe/pregrado/eventos/openday

