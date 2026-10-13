Paradox Park: Era Imperium se extiende hasta diciembre con un plan full day de aventura, shows y desafíos

Paradox Park presenta también “El Golfito de Hermes”. Foto: Difusión

El primer parque inflable de aventura temático gigante e itinerante continúa sus actividades hasta el 13 de diciembre en el Jockey Club, con más de 50 obstáculos, juegos de feria, retos, dinámicas, personajes y espectáculos en vivo.

Paradox Park: Era Imperium extiende su temporada hasta el 13 de diciembre y amplía sus fechas de atención para ofrecer una experiencia de entretenimiento pensada para disfrutar como un verdadero plan full day en familia o con amigos.

Ubicado en los históricos terrenos del Jockey Club, Paradox Park es el primer parque inflable de aventura temático gigante e itinerante, donde la diversión combina desafíos físicos, dinámicas, retos, personajes, shows y experiencias inmersivas en un recorrido de más de ocho horas.

La propuesta está ambientada en cuatro grandes imperios: Roma, Egipto, Grecia y Babilonia, con más de 50 obstáculos y desafíos que ponen a prueba la agilidad, fuerza, estrategia y trabajo en equipo.

Arquero del César, Los Aros de Atenas, Toro Romano y La Caldera (Meltdown), que permiten a los visitantes enfrentarse a nuevos retos y poner a prueba sus habilidades.

Como parte de las novedades, Paradox Park presenta también “El Golfito de Hermes”, una entretenida propuesta con 18 hoyos, que amplía las opciones de entretenimiento para quienes buscan una actividad diferente dentro del recorrido.



(Foto: Difusión)

Entre las experiencias destaca además “Las Olimpiadas de Zeus”, un circuito de obstáculos inspirado en la antigua Grecia. A esto se suman espectáculos, personajes y puestas en escena que convierten cada recorrido en una experiencia temática y dinámica, con actividades para disfrutar durante todo el día.

NUEVAS FECHAS Y HORARIOS

Paradox Park atenderá de 11:30 a. m. a 8:00 p. m. en las siguientes fechas:

OCTUBRE

Jueves 8 al domingo 11

Lunes 12, martes 13, miércoles 14 y domingo 18

Sábado 24 y domingo 25

Sábado 31 y domingo 1 de noviembre

NOVIEMBRE

Sábado 7 y domingo 8

Sábado 14 y domingo 15

Sábado 21 y domingo 22

Sábado 28 y domingo 29

DICIEMBRE

Sábado 5 y domingo 6

Sábado 12 y domingo 13

Las entradas están disponibles desde S/34.90 en paradox-park.com, donde también se pueden encontrar descuentos exclusivos para todas las edades.

El proyecto es impulsado por Amusement Parks, empresa con experiencia internacional en el desarrollo de conceptos de entretenimiento. Paradox Park cuenta además con certificaciones ISO 9001 e ISO 45001 y el aval de IQNet, respaldando sus estándares de calidad y seguridad.

PARADOX PARK: ERA IMPERIUM

📍 Av. El Derby S/N, surco. puerta 4 del Jockey Club.

🕦 11:30 a. m. a 8:00 p. m.

🎟️ Entradas desde S/34.90

🌐 paradox-park.com