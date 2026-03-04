Participa por 05 packs de productos Standford - Términos y Condiciones

Participa por uno de los packs de productos Standford. (Foto: CRP)

Serán 05 ganadores quienes se llevarán un pack lleno de productos Standford para brillar en este regreso a clases.

Standford regalará 05 packs de productos para que brilles en este regreso a clases. Los oyentes de Radio Planeta podrán participar enviando un audio al WhatsApp de Radio Planeta respondiendo la pregunta de cultura general del día, que será anunciada en Oh My Gachi, más la frase: “Yo brillo con Standford”, y así tener la oportunidad de convertirse en uno de los ganadores.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONCURSO: STANDFORD TE REGALA 05 PACKS DE PRODUCTOS STANDFORD

*Concurso organizado por CONTINENTAL S.A.C. con RUC 20100038146 (en adelante, “STANDFORD”)



1) Requisitos para participar:

Se debe estar atento a la convocatoria que realice los días 04, 05, 09,10 y 11 de marzo del 2026 el locutor en el programa “Oh My Gachi” que se difunde en radio Planeta de 7am a 10am.

En la convocatoria el locutor invitará a los oyentes a enviar un mensaje de voz (audio) al Whatsapp de radio Planeta 943748745, respondiendo la pregunta de cultura general del día.

El primer mensaje de voz (audio) que ingrese al Whatsapp de radio Planeta será escuchado para verificar que contenga la respuesta correcta a la pregunta indicada por el locutor en la convocatoria y de ser así, será declarado ganador; caso contrario, se procederá a seleccionar otro audio hasta encontrar al audio ganador de ese día.

Importante:

Elegido cada ganador, el mismo día de su elección como ganador, nos contactaremos con él a través de personal de radio Planeta vía mensaje de WhatsApp para solicitarle sus datos personales y de contacto (nombres y apellidos completos, número de documento de identidad y correo electrónico).

El ganador tendrá un plazo de 01 hora para responder vía mensaje de WhatsApp sus datos personales y de contacto consignados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo el ganador no responda toda la información solicitada y/o resultara que sus datos no son actuales, correctos y verdaderos; el ganador será descalificado y se procederá a elegir a otro ganador, y así sucesivamente hasta tener un ganador. - Un mismo participante no podrá ser considerado ganador más de una vez durante la vigencia de este Concurso, ni podrá ser acreedor de más de un premio. De este modo, si por ejemplo un participante resulta ganador un día, y decide volver a participar otro día, no podrá ser elegido ganador ni acreedor de un segundo premio.

Durante el programa “Oh my Gachi” se podrán difundir algunos audios enviados durante la vigencia de este concurso.

El audio que envíes no debe tener, a criterio de radio Planeta o de STANDFORD, contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para el horario familiar, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de radio Planeta o STANDFORD, a criterio de éstas últimas.

El participante debe ser el propietario exclusivo del audio que envíe y de su contenido, debiendo contar en consecuencia con todos los derechos para autorizar su envío de acuerdo con lo indicado en este concurso, así como su posterior difusión de acuerdo con lo indicado en este documento. El solo envío de su audio y su participación en este concurso, implicará una declaración y garantía suya en este sentido.

La voz del participante debe ser la única que aparezca en el audio; de lo contrario será descalificado.

En caso existiera algún conflicto o reclamo de parte de algún tercero por la difusión del audio o por su contenido, el participante será el único y exclusivo responsable, y deberá mantener indemne a radio Planeta y a STANDFORD por cualquier demanda, denuncia, reclamo, daño, perjuicio, multa y/o gasto que pueda serles reclamado.

En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante relacionada con el concurso (p.e. hackeos, multiperfiles, etc) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso inmediatamente, y bloqueando su contacto del Whatsapp de radio Planeta.

Si el participante no cumple cualquiera de las condiciones aquí establecidas podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso inmediatamente, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio.

2) Ámbito del Concurso:

Este concurso es válido sólo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia:

04, 05, 09,10 y 11 de marzo del 2026, de acuerdo con lo indicado en el punto 1) anterior

4) Premios (Stock):

Se elegirá un (1) ganador cada día de vigencia del concurso de acuerdo a lo establecido en el punto 3) anterior; de este modo, se premiará a un total de cinco (5) ganadores cada uno, con (05) pack Standford.

Cada Pack contiene:

01 lápices de color triangulares x12

01 plumones delgados Junior 45 x 12

01 temperas escolar 30 CC x7

01 colores Jumbo x 12

01 colores STDF Triangulas Pastel x 10 largos

01 Practiforro

01 lápices grafito 2B x 12

01 cola blanca Pegamas

01 borrador Blanco Jumbo

01 marcador acrílico STDF Acrymark x 12

01 Colores STDF Blacksoft x 12 largos

01 Cuad. Kids Color Inicial 1x1 M/R

01 Cuad. Junior Cuadri M/R Gof. H/S Rojo

01 Cuad. Junior Cuadri M/R Gof. H/S Amarillo

01 Cuad. Teen Book Rayado M/R Gof. H/S

01 Block Cartulinas Negras

01 Cajita Standfy

Nota:

Los premios son personales e intransferibles.

Los premios no son canjeables ni reembolsables.

Ni STANDFORD ni radio Planeta asumirán gasto alguno (sea por transporte, alojamiento, etc.) para el recojo ni disfrute del premio.

Radio Planeta no se hace responsable por la idoneidad ni la calidad del premio ofrecido. Cualquier reclamo sobre la idoneidad y/o calidad del premio deberá ser presentado ante STANDFORD.

5) Entrega de Premios:

La entrega del premio se realizará en las instalaciones de CRP Medios y Entretenimiento S.A.C. (radio Planeta) ubicadas en Juan Nepomuceno Vargas 147, urb. San Juan, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima.

A más tardar el 20 de marzo del 2026, STANDFORD se contactará con el ganador a través de personal de radio Planeta, vía mensaje WhattsApp para coordinar la fecha y horario exactos de entrega de su premio. Coordinada la fecha y horario exacto de la entrega del premio con el ganador, STANDFORD (a través de personal de radio Planeta), le remitirá un correo electrónico y/o un mensaje vía Whatsapp con la confirmación de la fecha y hora de entrega de su premio.

Solo se entregará el premio si el ganador se presenta en la fecha y horario exactos indicados en el mensaje remitido referido en el párrafo anterior, de lo contrario, el ganador perderá el derecho a su premio.

No se permitirá el ingreso de acompañantes a las instalaciones de radio Planeta. El ganador deberá ingresar solo a efectos de poder recibir su premio.

Al momento de la entrega del premio, el ganador deberá: (i) mostrar su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería) vigente; (ii) entregar 2 copias de su documento de identidad; y, (iii) firmar una constancia de haber recibido su premio.

Si el ganador no puede venir a recoger su premio, puede enviar a un representante. El representante deberá venir con una carta poder simple que tenga la firma y huella digital del ganador, así como con su documento de identidad en original y 2 copias y una copia del documento de identidad del ganador.

En todo momento el ganador o su representante, según corresponda, deberá cumplir y respetar los procedimientos y protocolos de seguridad establecidos por radio Planeta y que le sean indicados, de lo contrario, no podrá ingresar y/o permanecer en las instalaciones.

En caso de que a criterio de radio Planeta y/o STANDFORD detecten algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, el ganador perderá el derecho a su premio y se iniciarán las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

6) Protección De Datos Personales

Se informa a los participantes que, tanto para la participación en el concurso como para gestionar la entrega de los premios a los ganadores, se solicitará a éstos sus siguientes datos personales que son necesarios para acreditar e incorporar su participación en el concurso: nombres, apellidos, número de documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, y demás mensajes privados para contacto con los participantes ya sea por correo electrónico y WhatsApp, y en caso de resultar ganador, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio como son el número de su cuenta bancaria en Perú. En caso de no proporcionar alguno de dichos datos personales, no podrá acreditarse su participación en el concurso ni ostentarse la calidad de ganador de éste.

Para poder cumplir con las finalidades necesarias expresadas en este documento relativas a la participación de los concursantes y demás obligaciones legales derivadas del presente concurso, CONTINENTAL S.A.C. (STANDFORD) en calidad de responsable del tratamiento de los datos personales, declara que encarga el tratamiento de sus datos personales a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C. (radio Planeta), con RUC No. 20382350368 y domicilio en Jirón Justo Pastor Dávila No. 197, Urbanización San Juan, distrito de Chorrillos, empresa encargada de: (i) promocionar el concurso en radio Planeta, (ii) determinar al ganador del concurso; (iii) contactar al ganador para gestionar y hacer entrega de su premio; (iv) custodiar el acta de entrega del premio durante cinco (5) años posteriores para responder ante cualquier requerimiento como consecuencia de alguna obligación legal aplicable derivada.

Asimismo, se informa que los datos personales serán almacenados en el banco de datos personales de titularidad de STANDFORD y ubicado en su domicilio legal sito Av. paseo de la república 5895 distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, por el plazo de duración del concurso hasta que se haya determinado al ganador del mismo y, posteriormente, hasta por el plazo adicional de cinco (5) años adicionales con respecto al actas de entrega del premio.

Finalmente, se podrán transferir los datos personales de manera nacional o internacional, encargar y subencargar el tratamiento de estos, a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente tales como empresas de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de eventos o similares. Los titulares de los datos personales podrán requerir esta información, en cualquier momento, a través de una solicitud simple al correo indicado en el párrafo anterior.

De considerar que no ha sido atendido en el ejercicio de sus derechos, el participante puede presentar una reclamación ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, dirigiéndose a la Mesa de Partes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Calle Scipión Llona N° 350, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, Perú, llenando el formulario publicado en el siguiente enlace: https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2018/12/FORMULARIO-DE-PROCEDIMIENTO-TRILATERAL-DE-TUTELA.pdf

7) Disposiciones Finales

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso, los participantes e STANDFORD se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios del Distrito Judicial de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

STANDFORD podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

La participación en el concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones particulares establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte STANDFORD conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.