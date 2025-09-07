En Vivo

Perú avanzó a la final del Mundial de Desayunos y enfrentará a Venezuela: ¿desde cuándo se puede votar?

Domingo, 7 de septiembre de 2025 13:13

El pan con chicharrón ya está en la gran final. Foto: captura TikTok

El pan con chicharrón de Perú venció a la marraqueta de Chile en las semifinales del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos.

El Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos vivió uno de sus capítulos más intensos con el choque entre Perú y Chile, dos países que llevaron su pasión culinaria a las plataformas digitales. 

A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, el creador de contenido anunció, este domingo 7 de septiembre al mediodía, que Perú clasificó a la gran final del Mundial de Desayunos.

Perú avanzó a la gran final

El streamer Ibai Llanos explicó que hizo un recuento de las votaciones en las tres plataformas: TikTok, Instagram y YouTube.

Perú obtuvo 9 millones 837.000 votos: 5.2M (TikTok), 3.8M (Instagram) y 837K (YouTube), mientras que Chile solo acumuló 7 millones 837.000 votos: 3.6M (TikTok), 3.6M (Instagram) y  637K (YouTube). De esta manera, nuestro país se quedó con la victoria y clasificó a la gran final del Mundial de Desayunos.


(Fuente: TikTok Ibai Llanos)

Perú se enfrentará a Venezuela en la final: ¿cuándo empiezan las votaciones?

En este sentido, Ibai Llanos también mencionó a qué país se enfrentará Perú en la final del Mundial de Desayunos. El otro finalista es Venezuela que se impuso a Bolivia con sus populares arepas. 

De esta manera, este lunes 8 de setiembre al mediodía, Ibai Llanos publicará un nuevo video en las tres plataformas TikTok. Instagram y YouTube para dar inicio a las votaciones de la gran final. 

