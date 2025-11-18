Perú Comic Con 2025 inicia su cuenta regresiva: faltan pocos días para la convención geek más grande del país

La convención integrará a creadores de contenido peruanos que lideran la conversación geek en redes sociales. Foto: Difusión

La llegada de Nicholas Hoult; las voces icónicas del doblaje latinoamericano; las finales del ECUP Gaming de la UTP; influencers nacionales, marcarán una edición histórica este 22 y 23 de noviembre.

La cuenta regresiva comenzó. A solo días del inicio de Perú Comic Con 2025, la convención más importante del país confirma una programación cargada de invitados internacionales, talento peruano, actividades interactivas y experiencias para todas las edades. Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, el Parque de la Exposición será el punto de encuentro de miles de fanáticos del cine, los videojuegos, el anime y la cultura pop.

El principal atractivo de esta edición será la llegada del actor británico Nicholas Hoult, protagonista de Superman, X-Men y Mad Max: Fury Road. El actor participará en sesiones fotográficas, firmas y encuentros especiales con los asistentes. A él se suman figuras emblemáticas del doblaje latinoamericano como Mario Castañeda y René García, voces oficiales de Gokú y Vegeta; junto a Rossy Aguirre y Carlos Segundo, quienes formarán parte de paneles y actividades abiertas al público.

Este año, la convención integrará a creadores de contenido peruanos que lideran la conversación geek en redes sociales, entre ellos el dúo Cosas de Geek: Javier Zavala (@comicfase) y Brian Archenti (@chinogeek1), además del artista gráfico Mark Torres, reconocido por su talento en ilustración y caricatura.

La experiencia se ampliará con bandas internacionales invitadas, zonas temáticas, stands de coleccionistas, artistas, editoriales, área gamer, presentaciones especiales y múltiples actividades en el escenario principal, donde el público podrá participar en dinámicas, trivias, concursos y activaciones durante ambos días. Asimismo, se realizarán sorteos oficiales para los asistentes, incluyendo premios especiales vinculados a los invitados y experiencias dentro del evento.

Uno de los momentos centrales será la semifinal y final de la cuarta edición del ECUP Gaming de la UTP, uno de los torneos universitarios de esports más importantes del país, que se transmitirá en vivo desde el escenario principal de la convención.

Perú Comic Con 2025 está diseñado como un espacio para grandes y chicos, con actividades que permiten disfrutar del anime, el cosplay, los videojuegos, la ilustración y la cultura pop en un mismo lugar. Las entradas continúan a la venta en Joinnus en todas sus modalidades, incluyendo packs familiares y experiencias exclusivas con Nicholas Hoult.