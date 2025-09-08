En Vivo

7:00am - 10:00am
'Oh my Gachi' con Gachi Rivero
escuchar en vivo

Search

Perú vs Venezuela en la final del Mundial de Desayunos: así puedes votar por el pan con chicharrón

Lunes, 8 de septiembre de 2025 13:20

Puedes votar por el pan con chicharrón de Perú en Instagram, TikTok y YouTube. Foto: captura TikTok

El pan con chicharrón (Perú) y la arepa (Venezuela) han llegado al duelo definitorio del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. Te explicamos cómo puedes votar.

La gastronomía peruana sigue destacando a nivel mundial por su sabor y variedad. En esta ocasión, el tradicional pan con chicharrón ha ganado protagonismo en ‘El Mundial de los Desayunos’, un torneo online creado por Ibai Llanos que viene mostrando lo mejor de cada cultura a través de sus platos típicos.

Este certamen digital, inspirado en la emoción de una competencia futbolera, ha superado récords de participación y ahora llega a su gran final, el pan con chicharrón frente a la arepa venezolana. Todo se definirá en una votación en línea, donde los usuarios podrán elegir a su favorito a través del enlace habilitado.

PUEDES VER: ¿Qué significa ordenar los billetes de menor a mayor? Esto explica la psicología

Ibai Llanos dio inicio a la gran final del Mundial de Desayunos

Este lunes 8 de setiembre, el streamer español Ibai Llanos dio inicio a la esperada final del Mundial de Desayunos entre Perú y Venezuela a través de un video publicado cada una de las plataformas: YouTube, Instagram y TikTok. 

Para esta gran final, Ibai Llanos optó por acompañar al pan con chicharrón (Perú) con el tamal y el café pasado. En el caso de la arepa venezolana está acompañada por huevo, plátano frito, frijoles negros, queso rayado, carne mechada.  


(Fuente: Ibai Llanos)

PUEDES VER: Setiembre 2025: ¿cuántos feriados y días no laborables hay en este mes?

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos?

Para apoyar a Perú en la gran final del Mundial de Desayuno debes tomar en cuenta que Ibai Llanos realizar las votaciones en tres plataformas: TikTok, Instagram y YouTube.

  • TikTok: ingresa al video publicado en la plataforma, busca el comentario fijado de Ibai Llanos con el nombre y la bandera de Perú y dale like
  • Instagram: ingresa al video publicado en la app, busca el comentario fijado de Ibai Llanos con el nombre y la bandera de Perú y dale like
  • YouTube: ingresa al short publicado en la plataforma, busca el comentario fijado de Ibai Llanos con el nombre y la bandera de Perú y dale like.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Actualidad

Programación

  • 'Oh my Gachi' con Gachi Rivero

    7:00am - 10:00am

    ¡El morning show favorito de grandes y pequeños! Te alegra las mañanas y te acompaña de ‘Camino al Cole’ con sus ocurrencias únicas y propias de la megasuperarchimamacita de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Time' con Mafe

    1:00pm - 4:00pm

    Mafe tiene las calentitas, los chismecitos y lo que necesitas saber de tus artistas favoritos del Planeta, además de contarte lo último del mundo de la moda y obviamente con la mejor música en inglés de lunes a viernes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios