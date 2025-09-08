Perú vs Venezuela en la final del Mundial de Desayunos: así puedes votar por el pan con chicharrón

Puedes votar por el pan con chicharrón de Perú en Instagram, TikTok y YouTube. Foto: captura TikTok

El pan con chicharrón (Perú) y la arepa (Venezuela) han llegado al duelo definitorio del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos. Te explicamos cómo puedes votar.

La gastronomía peruana sigue destacando a nivel mundial por su sabor y variedad. En esta ocasión, el tradicional pan con chicharrón ha ganado protagonismo en ‘El Mundial de los Desayunos’, un torneo online creado por Ibai Llanos que viene mostrando lo mejor de cada cultura a través de sus platos típicos.

Este certamen digital, inspirado en la emoción de una competencia futbolera, ha superado récords de participación y ahora llega a su gran final, el pan con chicharrón frente a la arepa venezolana. Todo se definirá en una votación en línea, donde los usuarios podrán elegir a su favorito a través del enlace habilitado.

Ibai Llanos dio inicio a la gran final del Mundial de Desayunos

Este lunes 8 de setiembre, el streamer español Ibai Llanos dio inicio a la esperada final del Mundial de Desayunos entre Perú y Venezuela a través de un video publicado cada una de las plataformas: YouTube, Instagram y TikTok.

Para esta gran final, Ibai Llanos optó por acompañar al pan con chicharrón (Perú) con el tamal y el café pasado. En el caso de la arepa venezolana está acompañada por huevo, plátano frito, frijoles negros, queso rayado, carne mechada.



(Fuente: Ibai Llanos)

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos?

Para apoyar a Perú en la gran final del Mundial de Desayuno debes tomar en cuenta que Ibai Llanos realizar las votaciones en tres plataformas: TikTok, Instagram y YouTube.

TikTok: ingresa al video publicado en la plataforma, busca el comentario fijado de Ibai Llanos con el nombre y la bandera de Perú y dale like

ingresa al video publicado en la plataforma, busca el comentario fijado de Ibai Llanos con el nombre y la bandera de Perú y dale like Instagram: ingresa al video publicado en la app, busca el comentario fijado de Ibai Llanos con el nombre y la bandera de Perú y dale like

ingresa al video publicado en la app, busca el comentario fijado de Ibai Llanos con el nombre y la bandera de Perú y dale like YouTube: ingresa al short publicado en la plataforma, busca el comentario fijado de Ibai Llanos con el nombre y la bandera de Perú y dale like.