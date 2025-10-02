'Playas Vivas 2025' logró recolectar casi 6 toneladas de residuos

Casi 6 toneladas de residuos fueron recolectados en 'Playas Vivas 2025'. (Fuente: redes sociales)

La jornada central de limpieza de playas convocó a cientos de voluntarios en la playa Márquez del Callao, gracias a la Autoridad de Turismo de Aruba y L.O.O.P.

'Playas Vivas 2025', una semana de actividades que combinó voluntariado, arte y cultura para concientizar sobre la contaminación marina y movilizar a la ciudadanía hacia acciones sostenibles, culminó con un impacto tangible: casi 6 toneladas de residuos fueron recolectados por más de 200 voluntarios, en la jornada central de limpieza realizada en la playa Márquez del Callao el sábado 27 de septiembre.

La actividad, organizada por L.O.O.P. (Life Out Of Plastic) y la Autoridad de Turismo de Aruba (ATA), contó con la participación activa de voluntarios, organizaciones aliadas y con miembros de la Cámara de Comercio Peruano-Neerlandesa (NLAndes) y la Embajada del Reino de los Países Bajos en el Perú, que se sumaron a este esfuerzo colectivo por el océano.

Playas Vivas también incluyó la muestra 'Mar Abierto: Plástico Nómade 10 años después', inaugurada en Symbiosis art+coworking (Barranco), que atrajo a gran cantidad de visitantes con piezas artísticas creadas a partir de residuos plásticos recolectados en playas.

Asimismo, los talleres 'Reusa, Repara, Recicla' ofrecieron experiencias prácticas con gran acogida del público, tanto de niños como de adultos, quienes pudieron inscribirse gratuitamente a través de las redes de L.O.O.P. Uno de los momentos más destacados fue el conversatorio posterior a la proyección del documental Blue Lizard Effect, que contó con la participación de Nichole Danser, reconocida como la 'Coral Queen of Aruba', quien compartió su experiencia en restauración de arrecifes de coral en la isla caribeña.

La semana cerró con broche de oro en la Plaza de Armas de Barranco, donde la obra de teatro callejero 'El mar hecho bolsa', de la compañía chilena Rodaje Callejero, reunió a familias y jóvenes en una puesta en escena que combinó humor, música y reflexión sobre el impacto del plástico en la vida marina.

“Playas Vivas 2025 nos recuerda que cuando el arte, educación y comunidad se unen, el mar también respira esperanza”, contó Marysol Naveda, gerente general de L.O.O.P. “Esta campaña que une a Aruba y al Perú reafirma nuestro compromiso de proteger el océano y promover un futuro sostenible, demostrando que las alianzas entre sectores pueden generar un impacto positivo en nuestras comunidades, y que juntos podemos generar un impacto real. Pero el verdadero cambio comienza ahora: en cada persona que decide transformar sus hábitos, cuidar el mar y mantener vivas nuestras playas todos los días”, concluyó.

