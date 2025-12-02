¿Quién es Pol Deportes, el joven narrador peruano que conmovió al mundo?

Pol Deportes es viral en el mundo entero. Sus videos ya tienen millones de reproducciones. Foto: captura TikTok

Viajó 18 horas desde Andahuaylas para cumplir su sueño de narrar la final de la Libertadores, y hoy su historia ha conmovido al mundo entero.

En redes sociales, el nombre de Pol Deportes se volvió tendencia luego de que un joven narrador deportivo se viralizara en TikTok por relatar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro cercano al estadio Monumental. Muchos usuarios se preguntaron quién era este muchacho y por qué decidió narrar el partido desde ese lugar tan peculiar.

¿Quién es Pol Deportes?

Este narrador es Cliver Huamán, conocido en internet como Pol Deportes, un adolescente de 15 años que terminó convirtiéndose en una de las figuras inesperadas de la final entre Flamengo y Palmeiras. Como no pudo ingresar al Estadio Monumental por no contar con acreditación debido a su edad, tomó la decisión de no quedarse sin cumplir su sueño y buscar una alternativa para narrar el encuentro que tanto había esperado.

Para lograrlo, aprovechó la geografía del estadio y subió junto a su hermano hasta la cima del Cerro Puruchuco. Desde allí armó una pequeña cabina de transmisión improvisada con lo básico: su teléfono, un aro de luz, un trípode, su cuenta de TikTok y mucha creatividad. Su hermano también jugó un rol importante, pues se convirtió en su productor improvisado y lo apoyó en toda la cobertura.



(Foto: captura TikTok)

Pol Deportes es viral en el mundo

La imagen del joven narrando con entusiasmo desde lo alto del cerro, con la ciudad de Lima brillando a sus espaldas, emocionó a miles de personas y rápidamente lo convirtió en un fenómeno viral. Sus videos superaron millones de reproducciones en TikTok, y su transmisión en vivo reunió a miles de espectadores siguiendo cada jugada. En solo unas horas, su cantidad de seguidores creció de forma impresionante, llegando a decenas de miles mientras continuaba la cobertura. La sinceridad y pasión de su relato terminaron conquistando a usuarios de todo el mundo.