Retail Media Summit llega por primera vez a Perú: “Connected Commerce” reunirá a la industria el 20 de octubre

La llegada del summit a Perú coincide con el fuerte crecimiento de la categoría. Foto: Difusión

La franquicia regional debuta en Lima con una mañana de conferencias, paneles y networking sobre el futuro del retail media, un mercado que en Latinoamérica alcanzaría los US$ 5 mil millones en 2028.

El próximo martes 20 de octubre se realizará en Lima la primera edición peruana del Retail Media Summit – Connected Commerce, un encuentro que reunirá a líderes de la industria, el marketing y la tecnología para debatir las últimas tendencias, estrategias y soluciones en retail media. El evento tendrá lugar en el hotel El Pardo DoubleTree by Hilton, en Miraflores, con una audiencia estimada de 150 asistentes entre ejecutivos y gerentes de marketing, retailers, marcas, anunciantes, analistas, consultores de marca, brand managers y product managers.

Retail Media Summit es una franquicia regional que se desarrolla en Chile, Perú, México y Colombia.

Un mercado en plena expansión

La llegada del summit a Perú coincide con el fuerte crecimiento de la categoría. Según MediaBrief, el retail media global alcanzará cerca de US$ 196.7 mil millones en 2026, con un crecimiento aproximado de 12 a 13% interanual, y representará alrededor del 16% del gasto publicitario mundial. En América Latina, American Market Intelligence proyecta una inversión de US$ 5 mil millones en 2028, casi el triple que en 2024. En tanto, eMarketer estima que la inversión regional llegará a US$ 5,45 mil millones en ese año, equivalente al 15,6% del gasto publicitario digital.

Programa

La jornada comenzará a las 8:00 a.m. con acreditación y networking, y concluirá a las 13:00 con las palabras de cierre. Estos son los contenidos que se tendrán:

● 08:00 - 09:00 Networking & Acreditación - café bienvenida.

● 09:00 - 09:05 Presentación Pancho González. Fundador y CEO RMS

● 09:05 - 09:35 First-Party Data en acción: El verdadero alcance del Full-Funnel en el Retail Media. Mauricio Durand + Nicolás Vidal (FMEDIA) + invitado Google.

● 09:35 - 10:10 Panel "Retail Media & Connected Commerce: de puntos de contacto aislados a experiencias continuas". José Delgado, Sales Director - Broadsign. Rodrigo Reyes, CEO de M1DAS. Moderador: Pancho González, INBRAX.

● 10:10- 10:45 Break & Networking

● 10:45 - 11:15 Panel. Trabajo en sinergia para grandes resultados. Tottus, Pepsi (TOTTUS). José Luis Benites, PM de RM en Tottus y Humberto Chavarry, KAM Digital Commerce de PepsiCo. Modera: Analucía Rodriguez. Gerente Central de eCommerce de Tottus.

● 11:15 - 11:45 (RIPLEY). Retail Media 2030 Omnicanalidad como motor de diferenciación. Alfonso Entrala. G. De Marketing E-Commerce y Retail Media Corporativo RIPLEY.

● 11:45 - 12: 00. TV Conectada + RM. Michel José Ibañez. Jefe de programática y data (AMERICA TV).

● 12:00 – 12:30 Key Note Rodrigo Reyes (Col). CEO de M1DAS. “101st Party Data”. La guía definitiva para enriquecer y monetizar tu data propia.

● 12:30 – 12:45 IAB. Josué Cárdenas. Comité de Retail Media IAB.

● 12:45 – 12:50 Palabras de cierre.

Alianzas

El evento cuenta con el respaldo de IAB, ADEX Global Learning y ANDA, Inbrax, Mediática Ripley Media, FMedia, Broadsign, Yape, Tottus, Lifty Five, Blaster, M1das,Perú Retail, Alac OOH y América Multimedia.

Sobre Retail Media Summit Retail Media Summit es una plataforma regional para conectar con los principales actores del sector, aprender de expertos destacados y generar contactos estratégicos en torno al retail media y el comercio conectado.

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