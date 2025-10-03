En Vivo

The Color Run celebra 10 años manchando de alegría y color las calles del Perú

Viernes, 3 de octubre de 2025 09:17

The Color Run celebra 10 años manchando de alegría y color las calles del Perú. (Fuente:

Cada vez falta menos para el esperado evento The Color Run Believe. Conoce todos los detalles.

Este 2025, la carrera más feliz del planeta regresa para celebrar una década de vida en el país. The Color Run Believe llega con su tradicional versión 5K y, por primera vez, una edición aniversario de 10K que promete duplicar la energía, la diversión y la emoción.

El domingo 16 de noviembre, desde las 8:30 a.m. en la Costa Verde – San Miguel, miles de corredores, familias y amigos se reunirán en una experiencia única que combina deporte, música, colores y un espíritu de hermandad.

Una fiesta en movimiento

Más que una carrera, The Color Run es un festival de alegría en el que los participantes, al recorrer cada kilómetro, son cubiertos con polvos de colores ecoamigables, convirtiendo la jornada en un espectáculo visual y emocional sin 
precedentes.

Durante estos 10 años en el Perú, la marca ha acompañado a miles de runners, dejando una huella en la comunidad deportiva y promoviendo valores de unión, bienestar y respeto por el medio ambiente, siempre bajo estrictos estándares de seguridad y responsabilidad.

Inscripciones y kits

Las entradas ya están a la venta a través de Teleticket. El punto de entrega de los Kits se comunicará a través de nuestras RRSS.
Una invitación a celebrar juntos

Con el lema 'Believe', esta edición aniversario invita a todos los peruanos a celebrar la vida, el movimiento y la alegría en comunidad. Una carrera donde no se trata de quién llega primero, sino de cuánto disfrutas el recorrido.

