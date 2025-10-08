TikTok lanza en Perú #AprendeEnTikTok, iniciativa que busca revolucionar la enseñanza digital con contenido de calidad

El programa #AprendeEnTikTok ya cuenta con más de 25.000 docentes inscriptos en toda América Latina. (Fuente: DIFUSIÓN)

En alianza con Cancillería, el Ministerio de Educación y Movimiento STEM+, este programa busca seguir incorporando contenido educativo de calidad en la plataforma.

La digitalización es crucial para la educación en en la actualidad, ya que ofrece la oportunidad de modernizar el sistema educativo, la calidad de la enseñanza y reducir la brecha digital, potenciando el aprendizaje del futuro. En este contexto, TikTok, junto con el valioso aporte de APEC Ciudadano, el Ministerio de Educación y Movimiento STEM+, lanzó hoy en Perú su iniciativa #AprendeEnTikTok, para revolucionar la enseñanza digital con contenido de alta calidad y de valor, transformándose en uno de los 4 países a nivel global donde funciona este programa, junto con Colombia, México y Guatemala.

La presentación oficial se realizó en la institución educativa Juana Alarco Dammert, y contó con la presencia de ejecutivos y funcionarios de las 4 entidades, quienes resaltaron que la incorporación de herramientas digitales a la enseñanza pública se traducirá en mayores oportunidades para los jóvenes y en beneficios para el país.

La incorporación de herramientas y plataformas digitales es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la preparación de los estudiantes para el futuro. Entendiendo las posibilidades que ofrecen los espacios digitales y el aumento de personas conectadas en el mundo, es que se implementó #AprendeEnTikTok. El mismo es un programa creado para transformar la manera en que la comunidad docente utiliza TikTok en la enseñanza, que tiene como objetivo revolucionar la formación académica mediante el acceso a contenido educativo de calidad en la plataforma. Este curso de formación gratuita busca fortalecer las capacidades digitales de los docentes de instituciones educativas y, con ello, ampliar las posibilidades de innovación en las aulas.

El programa #AprendeEnTikTok ya cuenta con más de 25.000 docentes inscriptos en toda América Latina y más de 3 millones de publicaciones utilizando este hashtag. Ahora, con esta iniciativa, 6.000 docentes de todo el país pueden incorporar TikTok en su práctica académica como una herramienta poderosa para conectar con la comunidad docente, dentro y fuera de Perú y despertar la creatividad y fomentar el aprendizaje de sus estudiantes de una manera segura, cercana y divertida. Este es un programa gratuito mediante el cual todos los interesados pueden inscribirse en el siguiente enlace del portal Perú Educa, del Ministerio de Educación.

Paralelamente a este anuncio, TikTok ha lanzado en su experiencia dentro de la plataforma otro tipo de recurso enfocado 100% en el aprendizaje: el STEM Feed. Se trata de un espacio exclusivo que reúne contenido educativo de las y los mejores creadores de la comunidad, especializados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A partir de allí, este contenido estará presente 100% en todos aquellos usuarios que seteen su perfil para acceder a contenido educativo y de aprendizaje.

