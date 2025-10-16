En Vivo

¡Tradex Lima 2025! La IA revoluciona el trade marketing y el shopper experience en la región

Jueves, 16 de octubre de 2025 15:59

Tradex Lima 2025: IA revoluciona el trade marketing y el shopper experience en la región. (Fuente: redes sociales)

TRADEX llega por primera vez a Perú tras su éxito en países vecinos, consolidándose como el evento clave de Trade Marketing y Shopper Experience en Latinoamérica.

Luego de su paso por Bolivia y Ecuador, Tradex llega por primera vez al Perú para consolidarse como el encuentro más importante de Trade Marketing y Shopper Experience en Latinoamérica. Organizado por Grupo Lucky y ANDA, el seminario será un espacio de aprendizaje, inspiración y networking para los profesionales que lideran la transformación del comercio en la región.

Bajo el lema “De la data al retorno: la IA como nuevo camino para transformar canales y maximizar el ROI”, TRADEX LIMA 2025 reunirá a destacados líderes y expertos internacionales que compartirán cómo la inteligencia artificial y la analítica están redefiniendo la conexión entre marcas, canales y consumidores, elevando la eficiencia comercial y el retorno de inversión.

La alianza entre ANDA y Grupo Lucky marca un nuevo hito para la industria, uniendo esfuerzos para impulsar la innovación y llevar a la región las tendencias más disruptivas en IA aplicada al marketing y la experiencia del shopper.

La cita será el 20 de octubre de 2025 en el Hotel Hilton de Miraflores, con un programa que incluye conferencias, paneles especializados y espacios de networking de alto nivel. TRADEX LIMA 2025 promete ser el punto de encuentro donde la creatividad, la tecnología y la data se combinan para construir el futuro del comercio inteligente en Latinoamérica.

Descubre más sobre el evento y asegura tu lugar en www.tradexsummit.com

Contenido patrocinado por ANDA

