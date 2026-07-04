Conoce a los ganadores de las 3 entradas dobles para Blood Saga - Enhypen World Tour in Lima [Instagram] - Términos y condiciones

Radio Planeta ya tiene a los ganadores de las 3 entradas dobles. (Foto: CRP)

En Radio Planeta queremos que vivas la experiencia completa del Blood Saga - Enhypen World Tour in Lima junto a alguien especial.

Radio Planeta ya tiene a los ganadores de las 3 entradas dobles para el concierto de ENHYPEN . ¡Mucha suerte!

GANADORES

NIEVES ESTEFANIA LOAYZA QUISPE

NICOLE ESMERALDA MONTERO SOPLIN

FRANCIS JACKELYN SABALU PEÑA

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Concurso: PARTICIPA EN INSTAGRAM POR UNA DE LAS 3 ENTRADAS DOBLES PARA EL CONCIERTO DE ENHYPEN

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

1) ¿Qué debes hacer?

1. Ingresa al Instagram de Radio Planeta (https://www.Instagram.com/radioplanetafm/) y dale “seguir”

2. Busca el post del concurso, “etiqueta” en los “comentarios” a un amig@ y listo, ya estás participando.

Importante:

Para participar debes ser mayor de edad, es decir, debes tener más de 18 años.

Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del post en la cuenta de Instagram de Radio Planeta el día 04 de julio del 2026, hasta las 9:00 horas del 07 de julio del 2026. - Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

Solo se podrá participar una vez; es decir, sólo se podrá ingresar un “comentario”. Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

Si el participante desea “etiquetar” a más de una persona en su “comentario”, ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

El participante es responsable del contenido de sus “comentarios” y de las “etiquetas” que realice.

Los “comentarios” que se publican no deben tener, a criterio de Radio Planeta, contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afectan la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de eliminar comentarios que no cumplan con las condiciones establecidas en el presente documento.

En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en Instagram relacionado al concurso (por ejemplo, si se crean varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso inmediatamente, y bloqueando su perfil de la página de Instagram de Radio Planeta.

2) Ámbito del concurso

Este concurso es válido solo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 04 de julio del 2026 al 07 de julio del 2026.

4) Fecha del sorteo (elección de ganadores)

07 de julio del 2026 a las 10:00 horas.

Radio Planeta se pondrá en contacto con los ganadores (vía mensaje interno de Instagram) para poder solicitarles: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono); y, (ii) nos confirmen que son mayores de edad; todo ello, con la finalidad de entregar el premio correspondiente.

Los ganadores tendrán un plazo de dos (2) horas para responder (vía mensaje interno de Instagram) los puntos (i) y (ii) indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo un ganador no responda los dos puntos mencionados y/o resulte que el ganador sea menor de edad y/o resulte que sus datos no son actuales, correctos y verdaderos, el ganador será descalificado del concurso y se procederá a elegir inmediatamente a otro ganador entre los demás participantes del sorteo, y así sucesivamente hasta elegir al ganador, siempre que no se supere el plazo establecido en el punto 5 siguiente.

5) Comunicación de resultados:

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso que hayan cumplido con lo dispuesto en el punto 4 anterior, serán publicados el día 07 de julio del 2026 a partir de las 18:00 horas en la sección de concursos de Radio Planeta: www.planeta.pe/noticias/concursos/ y en el post del concurso del Instagram de Radio Planeta. Además, el nombre y apellido de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicadas.

6) Premios:

Tres (3) ganadores se llevarán, cada uno, una entrada doble para asistir al CONCIERTO DE ENHYPEN a realizado el 08 de julio del 2026 en el Estadio San Marcos - Ciudad Universitaria UNMSM, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima (en adelante, el “Evento”).

El premio se sujeta a las siguientes condiciones:

Radio Planeta no asumirá ningún gasto (marítimo por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio. El traslado al local donde se realizará el Evento corre por cuenta única y exclusiva del ganador, tanto respecto de él como de su acompañante.

Los premios son personales, intransferibles y no endosables; Asimismo, no son canjeables en dinero bajo ningún término y no permiten cambios.

La producción y organización del Evento se encuentra a cargo en forma exclusiva y excluyente de INVERSIONES FORTE DE MARNI SAC con RUC N° 20613088025, correspondiéndole a dicha empresa responder ante los asistentes por la idoneidad del Evento. De esta manera, los participantes reconocen que Radio Planeta no es responsable de la idoneidad del Evento, ni respecto de hechos atribuibles o bajo control de la mencionada empresa como productora y organizadora del Evento.

La organización y realización del Evento, depende de la disponibilidad de los artistas que participan en éste, no siendo Radio Planeta responsable de hechos atribuibles a éstos, que podrían determinar su imposibilidad de cumplir con dichos compromisos.

Las entradas (premios) se rigen por los términos y condiciones de las mismas establecidas por el productor y organizador del Evento INVERSIONES FORTE DE MARNI SAC con RUC N° 20613088025; siendo que los términos y condiciones expuestos en este documento serán únicamente aplicables al concurso.

INVERSIONES FORTE DE MARNI SAC con RUC N° 20613088025 gestionará el ingreso de los asistentes al Evento, pudiendo denegarles el ingreso al mismo, de considerarlo relevante, por razones de seguridad o incumplimiento de los presentes términos y condiciones.

El ganador será responsable tanto respecto de él como de su acompañante, de cualquier gasto adicional que no esté específicamente señalado que será cubierto por Radio Planeta.

Aquellos gastos asociados con la aceptación, reclamo, uso, goce o disfrute de los premios que no se encuentren expresamente imputados conforme a estos Términos y Condiciones a Radio Planeta, serán de cuenta, costo, carga y de responsabilidad exclusiva del ganador, tanto respecto de él como de su acompañante, y deberán ser asumidos por el ganador a fin de poder hacer efectiva la entrega y disfrute de los premios.

Radio Planeta no tendrá responsabilidad alguna por accidentes, incidentes, robos, pérdidas, etc., ocurridos luego de la entrega del premio, y/o durante el disfrute del mismo y/o con ocasión a éste.

7) Entrega de premios:

Enviaremos a cada ganador vía correo electrónico, mensaje interno de Instagram o mensaje de WhatsApp (en caso el ganador cuente con esta aplicación), a más tardar a las 12:00 horas del 08 de julio del 2026, las entradas (código electrónico) para mostrarlos al momento de ingresar al Evento.

No se entregará ninguna entrada física a los ganadores.

Es responsabilidad del ganador cuidar y velar por la reserva del código electrónico (entrada). Radio Planeta no es responsable del uso no autorizado del código por parte de un tercero.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta y/o al momento del ingreso al Evento, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se hayan brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

8) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento SAC, domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante Radio Planeta o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y ​​utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, perfil de Instagram, comentarios en las publicaciones del concurso, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por Instagram, correo electrónico y WhattsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la constancia de entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos “Concursos” de titularidad de CRP y denominados en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejos necesarios para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) análisis de perfiles de los participantes con multas de gestionar su participación en el sorteo; (iv) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (v) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean multas necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporciona todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultades dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso de requerir se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no julior a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrado de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: https://crpradios.pe/wp-content/uploads/2023/11/Politica_de_Tratamiento_de_Datos_Personales.pdf.

9) Disposiciones Finales:

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y CRP se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios del distrito de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

CRP podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

La participación en el concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones particulares establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte CRP, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.