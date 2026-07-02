Taylor Swift y Travis Kelce prepararían una boda de ensueño con castillo y mil invitados

Taylor Swift y Travis Kelce se casarían el 3 de julio en Estados Unidos. / Foto: Taylor Swift - Instagram.

Todo apunta a que Taylor Swift y Travis Kelce protagonizarán una de las bodas más comentadas y lujosas de 2026.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue generando expectativa. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente los detalles, medios estadounidenses aseguran que el enlace se realizaría el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

PUEDES VER: Taylor Swift y Travis Kelce impondrían multas a invitados que difundan fotos de su boda

Así sería la espectacular boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Según informó TMZ, el famoso recinto estaría siendo transformado para la ocasión con la construcción de un enorme castillo y un jardín inspirado en los cuentos de hadas, donde se desarrollaría parte de la ceremonia y la recepción.

Los preparativos se estarían llevando a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. De acuerdo con los reportes, los trabajadores firmaron acuerdos de confidencialidad y los invitados solo conocerían el lugar exacto del evento horas antes de la celebración para evitar filtraciones.

Además, las invitaciones contarían con marcas de agua invisibles que permitirían identificar a cualquier persona que comparta fotografías o información privada de la boda.

(Foto: Taylor Swift/ Instagram)

Se espera que la ceremonia reúna a cerca de mil invitados, entre ellos reconocidas figuras de la música, el cine y la NFL. También trascendió que artistas como Stevie Nicks y Tim McGraw podrían ofrecer presentaciones especiales durante la celebración.

Por ahora, Taylor Swift y Travis Kelce no han confirmado estos detalles. Sin embargo, los rumores sobre la magnitud del evento continúan creciendo y todo apunta a que su boda será una de las más comentadas del año.