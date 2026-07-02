Taylor Swift y Travis Kelce prepararían una boda de ensueño con castillo y mil invitados

Todo apunta a que Taylor Swift y Travis Kelce protagonizarán una de las bodas más comentadas y lujosas de 2026.
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue generando expectativa. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente los detalles, medios estadounidenses aseguran que el enlace se realizaría el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.
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Así sería la espectacular boda de Taylor Swift y Travis Kelce
Según informó TMZ, el famoso recinto estaría siendo transformado para la ocasión con la construcción de un enorme castillo y un jardín inspirado en los cuentos de hadas, donde se desarrollaría parte de la ceremonia y la recepción.
Los preparativos se estarían llevando a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. De acuerdo con los reportes, los trabajadores firmaron acuerdos de confidencialidad y los invitados solo conocerían el lugar exacto del evento horas antes de la celebración para evitar filtraciones.
Además, las invitaciones contarían con marcas de agua invisibles que permitirían identificar a cualquier persona que comparta fotografías o información privada de la boda.
(Foto: Taylor Swift/ Instagram)
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Se espera que la ceremonia reúna a cerca de mil invitados, entre ellos reconocidas figuras de la música, el cine y la NFL. También trascendió que artistas como Stevie Nicks y Tim McGraw podrían ofrecer presentaciones especiales durante la celebración.
Por ahora, Taylor Swift y Travis Kelce no han confirmado estos detalles. Sin embargo, los rumores sobre la magnitud del evento continúan creciendo y todo apunta a que su boda será una de las más comentadas del año.
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