Harry Styles celebra con euforia la clasificación de Inglaterra a octavos del Mundial 2026

El cantante no dudó en celebrar este importante triunfo de su selección. (Foto: Billboardar)

El cantante británico fue captado celebrando con euforia la clasificación de Inglaterra a octavos, generando revuelo entre los fanáticos del Mundial 2026.

Harry Styles se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados del Mundial 2026 tras protagonizar un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Harry Styles celebró el triunfo de Inglaterra

El cantante británico fue captado celebrando con euforia la clasificación de Inglaterra a los octavos de final durante el partido frente a la República Democrática del Congo.

El artista se encontraba en el estadio Wembley para seguir en vivo el encuentro decisivo de su selección. Inglaterra logró imponerse gracias a una actuación clave de Harry Kane, quien marcó un doblete y firmó el 2-1 definitivo que selló la clasificación del equipo.

En el momento del gol decisivo, las cámaras enfocaron a Harry Styles, quien no pudo contener la emoción y reaccionó como un aficionado más. El cantante se levantó de su asiento, aplaudió, gritó y celebró el tanto con evidente entusiasmo.

La escena rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde miles de usuarios compartieron el video de la reacción del artista, destacando su cercanía con el deporte y su apoyo incondicional a la selección nacional.

(Foto: Billboardar)

PUEDES VER: Taylor Swift y Travis Kelce impondrían multas a invitados que difundan fotos de su boda

Harry Styles, quien ha manifestado en distintas ocasiones su afición por el fútbol, vivió con intensidad una remontada que permitió a Inglaterra evitar una eliminación prematura y seguir en carrera en el Mundial 2026.