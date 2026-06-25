Participa por 5 entradas dobles para ENHYPEN - Términos y condiciones

Participa por 5 entradas dobles para ENHYPEN. Foto: CRP

¿Imaginas estar en primera fila viendo a ENHYPEN en vivo? Radio Planeta te regala una de las 5 entradas dobles para el concierto más esperado del año. Si eres un verdadero ENGENE, no puedes dejar pasar esto. Este es el momento.

¿Cómo participas? Escucho Radio Planeta, escucha la Palabra del Día y anótala. Ingresa a planeta.pe, completa el formulario y escribe esa palabra. Mientras más palabras registres, más chances de ganar. ¡La próxima voz en el concierto podría ser la tuya!

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONCURSO: PLANETA CONCERT: ENHYPEN VERSION

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento S.A.C. con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta).

1) Requisitos para participar.

1. Debes estar atento a la programación de Radio Planeta 107.7 FM, ya que de lunes a domingo se mencionará la “palabra del día” -por lo menos cuatro (4) veces al día-; cuando la escuches, anótala.

2. Ingresa a planeta.pe y busca el banner del concurso y dale clic.

3. Completa el formulario de registro con tus datos personales (nombres, apellidos, DNI, correo electrónico, departamento y teléfono) y con la “palabra del día” que hayas escuchado ese día en Radio Planeta.

A más “palabras del día” registradas correctamente durante la vigencia del concurso, más oportunidades de ganar.

Importante:

Para participar debes ser mayor de edad, es decir, debes tener más de 18 años de edad.

Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del formulario en la web de Radio Planeta el día 25 de junio del 2026, hasta las 11:59 p.m. del 5 de julio del 2026.

Solo se podrá completar el formulario de registro una vez al día; cumplido lo anterior y registrada correctamente la palabra del día, habrás generado tu "ticket" en el "ánfora virtual" para el sorteo. Cada participación válida genera un ticket para el sorteo.

Los datos y la información registrados no deben contener, a criterio de Radio Planeta, contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, ni contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su participación se encuentre incursa en alguno de los supuestos mencionados.

Todos los que cumplan con la totalidad de los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante relacionada al concurso (por ejemplo, relacionada con el uso del formulario de registro, o en caso de detectarse el uso de técnicas fraudulentas para la generación automática de registros o participaciones o de más de una inscripción diaria por usuario registrado, etc.), se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso inmediatamente y bloqueando su participación en el resto del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o éstos no sean actuales, reales, correctos y verdaderos, podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio.

2) Ámbito del concurso

Este concurso es válido solo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 25 de junio del 2026 al 5 de julio del 2026. El cierre del período de participación será el día 5 de julio del 2026 a las 11:59 p.m.

4) Fecha del sorteo

6 de julio del 2026 a las 8:00 a.m.

5) Comunicación de resultados:

Los nombres y apellidos de los cinco (5) ganadores del concurso, serán publicados el día 6 de julio del 2026 a partir de las 11:00 a.m. en la sección de concursos de la página web de Radio Planeta: planeta.pe/noticias/concursos/.

Sin perjuicio de lo anterior, los nombres y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premios:

Cinco (5) ganadores se llevarán, cada uno, una entrada doble para el concierto de ENHYPEN este 08 de julio del 2026 en el Estadio San Marcos de Lima, provincia y departamento de Lima (en adelante, el Evento).

Importante:

- Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio. El traslado al local donde se realizará el Evento corre por cuenta única y exclusiva del ganador, tanto respecto de él como de su acompañante.

- Los premios son personales, intransferibles y no endosables; asimismo, son no canjeables en dinero bajo ningún término y no permiten cambios.

- La producción y organización del Evento se encuentra a cargo en forma exclusiva y excluyente de INVERSIONES FORTE DE MARNI S.A.C., con RUC N° 20613088025, correspondiéndole a dicha empresa responder ante los asistentes por la idoneidad del Evento. De esta manera, los participantes reconocen que Radio Planeta no es responsable de la idoneidad del Evento, ni respecto de hechos atribuibles o bajo control de la mencionada empresa como productora y organizadora del Evento.

- La organización y realización del Evento, depende de la disponibilidad de los artistas que participan en éste, no siendo Radio Planeta responsable de hechos atribuible a éstos, que pudieran determinar su imposibilidad de cumplir con dichos compromisos.

- Las entradas (premios) se rigen por los términos y condiciones de las mismas establecidas por el productor y organizador del Evento INVERSIONES FORTE DE MARNI S.A.C., con RUC N° 20613088025; siendo que los términos y condiciones expuestos en este documento únicamente serán aplicables al concurso.

- INVERSIONES FORTE DE MARNI S.A.C., con RUC N° 20613088025 gestionará el ingreso de los asistentes al Evento, pudiendo denegarles el ingreso al mismo, de considerarlo pertinente, por razones de seguridad o incumplimiento de los presentes términos y condiciones.

- El ganador será responsable tanto respecto de él como de su acompañante, de cualquier gasto adicional que no esté explícitamente señalado que será cubierto por Radio Planeta.

- Aquellos gastos asociados con la aceptación, reclamo, uso, goce o disfrute de los premios que no se encuentren expresamente imputados conforme a estos Términos y Condiciones a Radio Planeta, serán de cuenta, costo, cargo y de exclusiva responsabilidad del ganador, tanto respecto de él como de su acompañante, y deberán ser asumidos por el ganador a fin de poder hacer efectiva la entrega y disfrute de los premios.

- Radio Planeta no tendrá responsabilidad alguna por accidentes, incidentes, robos, pérdidas, etc., ocurridos luego de la entrega del premio, y/o durante el disfrute del mismo y/o con ocasión a éste.

7) Entrega de premios:

Enviaremos a cada ganador vía correo electrónico o mensaje de WhatsApp (en caso el ganador cuente con esta aplicación), a más tardar a las 15:00 horas del 6 de julio del 2026, las entradas (código electrónico) para mostrarlos al momento de ingresar al Evento.

No se entregará ninguna entrada física a los ganadores.

Es responsabilidad del ganador cuidar y velar por la reserva del código electrónico (entrada). Radio Planeta no es responsable del uso no autorizado del código por parte de un tercero.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta y/o al momento del ingreso al Evento, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

8) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, informada, libre e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C. (en adelante Radio Planeta o CRP), domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos quién actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, sexo, departamento, ciudad, y en caso de resultar ganador, demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la “Constancia de Entrega” del premio correspondiente.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos Personales denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores y, de ser el caso, la entrega del premio o premios respectivos; (ii) la publicidad y difusión comercial necesaria por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador en la realización del concurso; (iii) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (iv) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y/o que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por este no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargados de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la normativa de protección de datos personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al concurso: crpradios.pe/wp-content/uploads/2026/01/Politica_Tratamiento_de_Datos_Personales_Sitios_Web_y_Canales_de_Contacto_2025-1-1.pdf

9) Disposiciones Finales

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y CRP se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios del Distrito Judicial de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

CRP podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

La participación en el concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones particulares establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte CRP, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

CRP se reserva el derecho de anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, CRP se reserva el derecho de no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.