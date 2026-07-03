Taylor Swift y Travis Kelce se casan hoy: invitados no podrán ingresar con teléfonos a la boda

Los invitados no podrán ingresar sus celulares a la boda de Taylor. (Foto: IA)

Los recién casados recibirán a más de mil invitados, quienes deberán cumplir estrictas medidas de seguridad, entre ellas la prohibición de ingresar con celulares a la recepción.

Taylor Swift y Travis Kelce son los protagonistas de una de las bodas más esperadas del año. Los esposos contarán con una ceremonia exclusiva que reunirá a cerca de mil invitados y contará con un estricto operativo de seguridad para garantizar la privacidad del evento.

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Invitados no podrán ingresar al Madison Square Garden con celulares

Según se conoció, los aproximadamente 1.000 asistentes ingresarán en sus vehículos por el extremo sureste del Madison Square Garden, el mismo acceso que utilizaron el jueves durante la supuesta cena de ensayo.

Por su parte, Taylor Swift hará una entrada especial por el lado norte del recinto. La cantante recorrerá una rampa serpenteante que la llevará directamente al centro de la arena, donde se desarrollará la ceremonia, de acuerdo con personas vinculadas a la organización.

La seguridad ha sido diseñada bajo un sistema de varias capas. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) desplegó cientos de agentes, incluidas unidades especializadas, tanto dentro como fuera del recinto.

(Foto: Taylor Swift / Instagram)

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Las medidas serán iguales para todos los asistentes. Se prohibió el ingreso de escoltas privadas, personas armadas y celulares. El personal que trabaja en el evento también deberá someterse a los mismos controles.

La celebración se extendería hasta las 2:00 de la madrugada (hora de Nueva York). Sin embargo, los organizadores prevén que la salida de los invitados pueda generar algunos inconvenientes, ya que ninguno tendrá acceso a su teléfono móvil para comunicarse con sus choferes.