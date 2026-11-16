Participa por 1 de las 5 entradas dobles para el Sound Music Fest – Términos y condiciones. Foto: CRP

¡Prepárate para vivir una noche de otro planeta! Este sábado 21 de noviembre, el Estadio Nacional será escenario del Sound Music Fest, un gran festival que reunirá a Christina Aguilera, Flo Rida, Ádammo y Marshmello como artista invitado especial.

¡Y tú podrías estar ahí! En Radio Planeta queremos que seas parte de esta increíble experiencia y por eso estamos sorteando 5 entradas dobles para que disfrutes de este conciertazo junto a tu persona favorita.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Concurso: PARTICIPA POR UNA DE LAS 5 ENTRADAS DOBLES PARA EL SOUND MUSIC FEST "GOLDEN YEARS EDITION"

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

1) ¿Qué debes hacer?

Ingresa al Instagram de Radio Planeta (https://www.instagram.com/radioplanetafm/) y dale "seguir".

Busca el post anclado del concurso.

"Comenta" el post etiquetando a un amigo, y listo, ¡Ya estás participando!

Importante:

Para participar debes ser mayor de edad, es decir, debes tener más de 18 años.

Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del post en la cuenta de Instagram de Radio Planeta el día 16 de noviembre del 2026, hasta las 10:00 horas del 19 de noviembre del 2026.

Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

Solo se podrá participar una vez; es decir, sólo se podrá ingresar un "comentario". Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará como válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

Si el participante desea "etiquetar" a más de una persona en su "comentario", ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

El participante es responsable del contenido de sus "comentarios" y de las "etiquetas" que realice.

Los "comentarios" que se publiquen no deben tener, a criterio de Radio Planeta contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de eliminar comentarios que no cumplan con las condiciones establecidas en el presente documento.

En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en Instagram relacionada al concurso (por ejemplo, si se crea varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso sin previo aviso, y bloqueando su perfil de la página de Instagram de Radio Planeta.

2) Ámbito del concurso

Este concurso es válido solo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 16 de noviembre del 2026 al 19 de noviembre del 2026.

4) Fecha del sorteo

19 de noviembre del 2026 a las 11:00 horas.

Radio Planeta se pondrá en contacto con los ganadores (vía mensaje interno de Instagram) para poder solicitarles: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono); y, (ii) nos confirmen que son mayores de edad; todo ello, con la finalidad de entregar el premio correspondiente.

Los ganadores tendrán un plazo de dos (2) horas para responder (vía mensaje interno de Instagram) los puntos (i) y (ii) indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo un ganador no responda los dos puntos mencionados y/o resultara que el ganador es menor de edad y/o resultara que sus datos no son actuales, correctos y verdaderos, el ganador será descalificado del concurso y se procederá a elegir a otro ganador entre los demás participantes del sorteo, y así sucesivamente hasta elegir al ganador.

5) Comunicación de resultados:

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso que hayan cumplido con lo dispuesto en el punto 4 anterior, serán publicados el día 20 de noviembre del 2026 a partir de las 12:00 horas (medio día) en la sección de concursos de Radioplaneta.pe y en el post del concurso del Instagram de Radio Planeta. Además, el nombre y apellido de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premios:

Cinco (5) ganadores se llevarán, cada uno, una entrada doble física para asistir al SOUND MUSIC FEST "GOLDEN YEARS EDITION" en Lima el 21 de noviembre del 2026 en el Estadio Nacional, ubicado en el distrito de Lima, provincia y departamento de Lima (en adelante, el Evento).

Importante:

Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio. El traslado al local donde se realizará el Evento corre por cuenta única y exclusiva del ganador, tanto respecto de él como de su acompañante.

El premio es personal, intransferible y no endosable; asimismo, no es canjeable en dinero bajo ningún término y no permite cambios.

La producción y organización del Evento se encuentra a cargo en forma exclusiva y excluyente de SOUND MUSIC ENTERTAINMENT con RUC N° 20607594041, correspondiéndole a dicha empresa responder ante los asistentes por la idoneidad del Evento. De esta manera, los participantes reconocen que Radio Planeta no es responsable de la idoneidad del Evento, ni respecto de hechos atribuibles o bajo control de la mencionada empresa como productora y organizadora del Evento.

La organización y realización del Evento, depende de la disponibilidad de los artistas que participan en éste, no siendo Radio Planeta responsable de hechos atribuible a éstos, que pudieran determinar su imposibilidad de cumplir con dichos compromisos.

Las entradas (premios) se rigen por los términos y condiciones de las mismas establecidas por el productor y organizador del Evento SOUND MUSIC ENTERTAINMENT con RUC N° 20607594041; siendo que los términos y condiciones expuestos en este documento únicamente serán aplicables al concurso.

SOUND MUSIC ENTERTAINMENT con RUC N° 20607594041 gestionará el ingreso de los asistentes al Evento, pudiendo denegarles el ingreso al mismo, de considerarlo pertinente, por razones de seguridad o incumplimiento de los presentes términos y condiciones.

El ganador será responsable, tanto respecto de él como de su acompañante, de cualquier gasto adicional que no esté explícitamente señalado como asumido por Radio Planeta.

Radio Planeta no tendrá responsabilidad alguna por accidentes, incidentes, robos, pérdidas, daños o perjuicios ocurridos durante el disfrute del premio y/o con ocasión a este.

7) Entrega de Premios:

La entrega del premio se realizará en las instalaciones de Radio Planeta ubicadas en Juan Nepomuceno Vargas 147, urb. San Juan, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima.

A más tardar el 20 de noviembre del 2026, personal de Radio Planeta se contactará con el ganador vía mensaje interno de Instagram y/o vía WhatsApp (en caso el ganador cuente con esta aplicación) y/o vía correo electrónico para coordinar la fecha y horario exactos de entrega de su premio. Coordinada la fecha y horario exacto de la entrega del premio con el ganador, personal de Radio Planeta le remitirá un correo electrónico y/o un mensaje vía WhatsApp y/o Instagram con la confirmación de la fecha y hora de entrega de su premio.

No se permitirá el ingreso de acompañantes a la entrega de premios. El ganador deberá ingresar solo a las instalaciones de Radio Planeta a efectos de poder entregarle su premio.

Al momento de la entrega del premio, el ganador deberá: (i) mostrar su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería); (ii) entregar 1 copia de su documento de identidad; y, (iii) firmar una constancia de haber recibido su premio de manera satisfactoria. Si de la revisión del documento de identidad resultara que el ganador es menor de edad, no se le entregará el premio, perdiendo el derecho al mismo.

Si el ganador no puede acercarse a las instalaciones de Radio Planeta a recoger su premio, puede enviar a un representante con una carta poder simple que tenga la firma y huella digital del ganador. El representante deberá presentar además su documento de identidad en original y 1 copia de este, así como una copia del documento de identidad del ganador. De no cumplirse lo establecido en este párrafo, no se entregará el premio, perdiendo el derecho al mismo.

En todo momento el ganador o su representante, en caso corresponda, deberá cumplir y respetar los procedimientos y protocolos de seguridad establecidos por Radio Planeta, de lo contrario, no podrá ingresar y/o permanecer en las instalaciones.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

8) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante Radio Planeta o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice ("tratar" o "trate") sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, perfil de Instagram, comentarios en las publicaciones del concurso, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por Instagram, correo electrónico y WhatsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado "Concursos" de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) análisis de perfiles de los participantes con fines de gestionar su participación en el sorteo; (iv) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (v) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: https://crpradios.pe/wp-content/uploads/2026/01/Politica_Tratamiento_de_Datos_Personales_Sitios_Web_y_Canales_de_Contacto_2025-1-1.pdf.

9) Disposiciones Finales:

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y Radio Planeta se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios del Distrito Judicial de Lima, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

Radio Planeta podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

Radio Planeta podrá anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, Radio Planeta podrá no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

La participación en este concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte Radio Planeta, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.