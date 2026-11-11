Giant Rooks regresa a Lima con nuevo disco: la banda alemana se presentará este 6 de diciembre

Giant Rooks vuelve así a una ciudad que conocieron en 2024. Foto: Difusión

Giant Rooks regresa a Lima este 6 de diciembre para ofrecer un concierto en el Centro de Convenciones Barranco, donde presentará su nuevo álbum y sus grandes éxitos.

Giant Rooks vuelve a Lima. La banda alemana, convertida en uno de los nombres más sólidos del indie europeo de la última década, se presentará este domingo 6 de diciembre en el Centro de Convenciones Barranco (CCB) como parte de su nueva gira internacional.

El regreso encuentra a Frederik Rabe, Finn Schwieters, Luca Göttner, Jonathan Wischniowski y Finn Thomas en un momento particularmente importante de su carrera. Formados en 2015, Giant Rooks pasó de la escena alemana a construir una audiencia internacional con más de 4 mil millones de streams globales, una certificación de Oro de la RIAA en Estados Unidos, tres giras norteamericanas completamente agotadas y presentaciones en festivales como Lollapalooza Chicago y Corona Capital México.

Esta vez llegan con 'If Heaven Exists, This Might Be It', su tercer álbum de estudio y sucesor de 'ROOKERY' y 'How Have You Been?'. El disco será lanzado el 16 de octubre y reúne doce canciones con las que la banda vuelve a explorar ese punto medio entre guitarras, grandes melodías, sintetizadores y un indie pop diseñado para crecer cuando llega al escenario.

El proceso también significó un cambio en la manera de trabajar de Giant Rooks. El álbum comenzó a tomar forma hace aproximadamente un año y medio y fue grabado en Inglaterra, primero en Angelic Studios y posteriormente en los legendarios Real World Studios, espacios por los que han pasado artistas como Amy Winehouse, Beyoncé, Arctic Monkeys y Harry Styles. Frente a una producción musical cada vez más dominada por posibilidades digitales casi infinitas, el grupo decidió ir en dirección contraria: trabajar de una manera más analógica, directa y enfocada en la interpretación.

“Llevamos más de diez años juntos como banda. Trabajar en este álbum fue lo más difícil que hemos hecho. Desde el comienzo intentamos liberarnos de cualquier expectativa externa y simplemente hacer la música que se sintiera completamente auténtica para nosotros”, explicó Giant Rooks sobre esta nueva etapa.

Los primeros adelantos ya permiten escuchar hacia dónde se dirige el disco. 'The Future Is Cancelled', 'Want It Back', 'The Waves' y 'Slow Dance (For A Minute)' muestran diferentes caras del nuevo material y se suman a un catálogo que ya tiene canciones reconocibles como 'Wild Stare', 'Watershed', 'New Estate', 'Morning Blue' y su celebrada versión de 'Tom’s Diner'.

El concierto de Lima será precisamente el cruce entre esas dos etapas: el nuevo Giant Rooks y las canciones con las que la banda construyó su público fuera de Alemania. Después de giras agotadas en Norteamérica, su recorrido junto a Louis Tomlinson por Estados Unidos y Latinoamérica y su paso por algunos de los principales festivales del continente, el grupo regresa ahora como protagonista de su propia fecha en Perú.

La presentación llega de la mano de Move Concerts, continuando su apuesta por traer al país propuestas internacionales que conectan distintas generaciones y escenas musicales. Giant Rooks vuelve así a una ciudad que conocieron en 2024, pero ahora con un escenario propio y un disco completamente nuevo por estrenar en vivo.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.pe. La zona General tiene un precio de S/ 175 con el 25 % de descuento pagando con tarjetas de crédito o débito BBVA, incluida la comisión de la ticketera.