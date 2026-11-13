Avril Lavigne anuncia el nacimiento de su primera hija y comparte tiernas fotos junto a su bebé

La popular cantante mostró su lado maternal a sus seguidores con singular post. (Foto: Avril Lavigne / IG)

La intérprete de 'Complicated' sorprendió a sus seguidores con la noticia y mostró imágenes junto a su bebé.

Avril Lavigne sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primera hija. La intérprete de ‘Complicated’ y ‘Sk8er Boi’ compartió la noticia a través de Instagram, donde publicó tiernas fotografías de los primeros momentos junto a la recién nacida.

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Avril Lavigne dedicó emotivo mensaje a su primera hija

“Nuestra mini maldita princesa ha llegado”, escribió la artista de 42 años en su publicación. Sin embargo, decidió mantener en reserva algunos detalles, como el nombre de su pequeña y la identidad del hombre que aparece junto a ella en las imágenes.

En una de las fotografías, Avril Lavigne aparece sosteniendo a su bebé cerca del pecho, mientras que en otra se observa a su pareja junto a ella, ambos sujetando una de las manos de la recién nacida.

(Foto: Avril Lavigne / IG)

La cantante también compartió una curiosa imagen de tres pares de zapatillas con diseño a cuadros sobre una tabla de skate. Dos eran de adultos y el tercero, de menor tamaño, pertenecía a la nueva integrante de la familia.

Con estas publicaciones, la artista mostró parte de esta nueva etapa de su vida y recibió numerosas felicitaciones de sus seguidores. Hasta el momento, no ha revelado el nombre de su hija ni brindado detalles sobre el nacimiento.

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