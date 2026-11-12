Dua Lipa resuelve disputa legal por los derechos de autor de su éxito 'Levitating'

Dua Lipa llegó a un acuerdo con el productor Bosko Kante. (Foto: Bilboard)

Después de tres años de disputa legal, ambas partes llegaron a una solución y el caso fue cerrado definitivamente.

Dua Lipa llegó a un acuerdo con el productor Bosko Kante por la demanda relacionada con su exitoso tema ‘Levitating’. El músico lo había denunciado por utilizar su trabajo en diferentes versiones de la canción sin su autorización.

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Según informó Rolling Stone el 9 de noviembre de 2026, los abogados de ambas partes comunicaron que habían llegado a una solución. De esta manera, el caso fue cerrado definitivamente y cada uno asumirá sus propios gastos legales. Los detalles económicos del acuerdo no fueron revelados.

La demanda fue presentada en 2023. Kante aseguró que había creado una interpretación con un dispositivo llamado talk box para la versión original de ‘Levitating’, pero que su permiso no incluía el uso de su trabajo en otros remixes.

Entre las versiones cuestionadas estaba el remix de la canción junto al rapero DaBaby. El productor sostuvo que su interpretación también fue utilizada en otras remezclas sin su autorización. Su abogado defendió el aporte musical de Kante y señaló que los artistas deben recibir el reconocimiento y pago que les corresponde.

(Foto: Billboard)

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Otras demandas por ‘Levitating’

Esta no fue la única demanda que enfrentó Dua Lipa por esta canción. En 2022, la banda Artikal Sound System la acusó de copiar parte de su tema ‘Live Your Life’. Sin embargo, el caso fue desestimado porque no se pudo demostrar que la cantante hubiera escuchado esa canción antes de crear su éxito.

En 2025, los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer también presentaron una demanda por supuestas similitudes entre ‘Levitating’ y su canción ‘Wiggle and Giggle All Night’, de 1979. El reclamo también fue desestimado. Lanzada en 2020, ‘Levitating’ llegó al segundo puesto del Billboard Hot 100 y permaneció 77 semanas en la lista.