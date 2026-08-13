Participa por 1 de los 10 accesos dobles para celebrar el Día del Niño junto a Radio Planeta en una experiencia llena de diversión [Instagram]

Participa por 1 de los 10 accesos dobles para celebrar el Día del Niño junto a Radio Planeta. Foto: CRP

En Radio Planeta queremos celebrar el Día del Niño de una manera de otro planeta. Por eso, tenemos 10 accesos dobles para que lleves a tu chibolo/a a disfrutar de una experiencia llena de juegos, adrenalina y mucha diversión.

Para participar, sigue a Radio Planeta en Instagram, busca el post oficial del concurso y comenta respondiendo a la pregunta: “¿Qué hace único o especial a tu chibolo/a?”. Y listo… ¡ya estarás participando!

TERMINOS Y CONDICIONES

Concurso: DIA DEL NIÑO PLANETARIO

PARTICIPA EN INSTAGRAM POR UNO DE LOS 10 ACCESOS DOBLES PARA EUREKA PARK

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

1) Requisitos para participar.

1. Ingresa al Instagram de Radio Planeta (https://www.Instagram.com/radioplanetafm/) y dale “seguir”

2. Busca el post anclado del concurso y “coméntalo” respondiendo la pregunta "¿Qué hace único o especial a tu pequeño/a?"

Importante:

Para participar debes ser mayor de edad, es decir, debes tener más de 18 años.

- Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del post en la cuenta de Instagram de Radio Planeta el día 13 de agosto del 2026, hasta las 12 m. del 24 de agosto del 2026.

- Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

- Solo se podrá participar una vez; es decir, sólo se podrá ingresar un “comentario”. Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará como válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

- Si el participante desea “etiquetar” a más de una persona en su “comentario”, ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

- El participante es responsable del contenido de sus “comentarios” y de las “etiquetas” que realice.

- Los “comentarios” que se publiquen no deben tener, a criterio de Radio Planeta contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de eliminar comentarios que no cumplan con las condiciones establecidas en el presente documento.

- En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en Instagram relacionada al concurso (por ejemplo, si se crea varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso inmediatamente, y bloqueando su perfil de la página de Instagram de Radio Planeta.

2) Ámbito del concurso

Esto concurso es válido solo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 13 de agosto del 2026 al 24 de agosto del 2026.

4) Fecha del sorteo (elección de ganadores)

24 de agosto del 2026 a las 1 p.m.

Radio Planeta se pondrá en contacto con los ganadores (vía mensaje interno de Instagram) para poder solicitarles: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono); y, (ii) nos confirmen que son mayores de edad; todo ello, con la finalidad de entregar el premio correspondiente.

Los ganadores tendrán un plazo de dos (2) horas para responder (vía mensaje interno de Instagram) los puntos (i) y (ii) indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo un ganador no responda los dos puntos mencionados y/o resultara que el ganador es menor de edad y/o resultara que sus datos no son actuales, correctos y verdaderos, el ganador será descalificado del concurso y se procederá a elegir inmediatamente a otro ganador entre los demás participantes del sorteo, y así sucesivamente hasta elegir al ganador, siempre que no se supere el plazo establecido en el punto 5 siguiente.

5) Comunicación de resultados:

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso que hayan cumplido con lo dispuesto en el punto 4 anterior, serán publicados el día 24 de agosto del 2026 a partir de las 6pm en la sección de concursos de Radio Planeta: www.planeta.pe/noticias/concursos/ y en el post del concurso del Instagram de Radio Planeta. Además, el nombre y apellido de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premios:

Diez (10) ganadores recibirán, cada uno, dos (2) entradas tipo pulsera para el establecimiento “Eureka Park” ubicado en Av. Guardia Civil 131, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima (en adelante, el “Parque”) con acceso gratuito a sus atracciones, a efectos de que cada ganador pueda asistir acompañado de un menor de edad del que sea padre, madre o apoderado legal autorizado, el día 27 de agosto del 2026 de 5:30pm a 7pm. (en adelante, la “Visita”).

El premio se sujeta a las siguientes condiciones:

El acceso y permanencia en el Parque estarán sujetos a las condiciones de seguridad, funcionamiento y reglas de ingreso establecidas por la administradora, propietaria y operadora del Parque MARSALA SAN BORJA S.A.C. con RUC N° 20615799883 y con domicilio en calle Miguel Dasso N° 160, Int. 8, Urb. Santa Isabel, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima (en adelante, MARSALA), las cuales serán comunicadas previamente al ganador, las cuales deberán ser cumplidas por el ganador y su acompañante.

Cada ganador deberá presentarse el 27 de agosto del 2026 en el Parque acompañado de un menor de edad del que sea padre, madre o apoderado legal autorizado, a las 5pm a efectos de coordinar su ingreso a las instalaciones del Parque. Si el ganador no acude en la fecha y hora indicada, perderá el premio sin derecho a compensación alguna. El premio no incluye gastos (ni por transporte, alimentos, bebidas, alojamiento, etc. para el recojo y/o disfrute del premio). El traslado al Parque corre por cuenta única y exclusiva del ganador, tanto respecto de él como de su acompañante.

La Visita al Parque iniciará a las 5:30 p.m. y tendrá una duración aproximada de noventa (90) minutos

Se tratará de una única Visita en la que participarán los 10 Ganadores y sus acompañantes, así como locutores de Radio Planeta.

El ingreso y permanencia en el Parque se regirán por los términos y condiciones de ingreso, seguridad y uso de las instalaciones establecidos por MARSALA, los cuales serán puestos a disposición del ganador y su acompañante antes de su ingreso al Parque y deberán ser aceptados y cumplidos por estos. Dichos términos y condiciones regulan, entre otros aspectos, los requisitos de ingreso, las condiciones de uso de las atracciones, las medidas de seguridad, las restricciones aplicables y las responsabilidades correspondientes a la operación del Parque. CRP no interviene en la elaboración, modificación, aplicación ni ejecución de dichos términos y condiciones, los cuales son de exclusiva responsabilidad de MARSALA.

Además, a efectos de ingresar al Parque, cada ganador deberá además presentar su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería); y, (iii) firmar una constancia de haber recibido su premio (las entradas) de manera satisfactoria.

La entrada permitirá acceder gratuitamente a las atracciones (juegos) que se encuentren habilitadas durante la Visita, con excepción del juego denominado “Xtreme Arena”, y siempre que el ganador y su acompañante cumplan con las condiciones, requisitos y medidas de seguridad establecidos por el Parque para cada atracción (juego).

Radio Planeta no es la administradora ni propietaria ni operadora del Parque ni de sus instalaciones, atracciones o servicios que en éste se prestan, no siendo Radio Planeta responsable de hechos atribuibles a la administradora, propietaria y operadora la empresa MARSALA, que pueden determinar la imposibilidad de ingresar al Parque y/o de participar en sus atracciones, instalaciones o servicios.

Radio Planeta no se responsabiliza por la idoneidad y/o calidad de la Visita ni de las instalaciones, atracciones (juegos), servicios o funcionamiento del Parque.

Cada ganador deberá cumplir directamente, y hacer cumplir a su acompañante menor de edad, todas las instrucciones que el propietario, administrador y operador del Parque MARSALA le puedan impartir antes de ingresar al mismo y/o antes de participar en cualquiera de sus atracciones (juegos) o servicios, así como aquellas que se le impartan dentro del Parque y durante la participación de sus atracciones (juegos) o servicios, ello a fin de no arriesgar su salud y su integridad personal, ni la de su acompañante menor de edad o de las personas que se encuentren en el Parque. El ganador exime a Radio Planeta de cualquier clase de responsabilidad por los eventos generados por éste o por su acompañante menor de edad, al no seguir las instrucciones que se le hayan impartido para el disfrute de las atracciones (juego), instalaciones o servicios del Parque durante la Visita, o que se encuentren fuera de control de la administradora, propietaria y operadora del Parque o sus empleados o personal, eximiendo a Radio Planeta de cualquier tipo de responsabilidad ya sea civil, administrativa y/o penal, con motivo de cualquier contingencia vinculada a la Visita y/o al premio otorgado.

El ganador será responsable tanto respecto de él como de su acompañante, de cualquier gasto adicional que no esté explícitamente señalado que será cubierto por Radio Planeta.

El premio es personal, intransferible y no endosable; asimismo, es no canjeable en dinero bajo ningún término y no permite cambios.

El premio es ofrecido exclusivamente para disfrutar de la Visita al Parque el 27 de agosto del 2026 de 530pm a 7pm junto con todos los ganadores y sus acompañantes, así como con locutores de Radio planeta, por tanto, no podrá modificarse dicha fecha ni el horario establecido en estos Términos y Condiciones.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta o del administrador, propietario y/u operador del Establecimiento, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

7) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante Radio Planeta o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, perfil de Instagram, comentarios en las publicaciones del concurso, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por Instagram, correo electrónico y WhattsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) análisis de perfiles de los participantes con fines de gestionar su participación en el sorteo; (iv) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (v) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: www.crpradios.pe/wp-content/uploads/2026/01/Politica_Tratamiento_de_Datos_Personales_Sitios_Web_y_Canales_de_Contacto_2025-1-1.pdf

9) Disposiciones Finales:

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y CRP se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios del Distrito Judicial de Lima, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

CRP podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

La participación en el concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones particulares establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte CRP, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

CRP se reserva el derecho de anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, CRP se reserva el derecho de no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.