¿Cuándo se estrena Camp Rock 3 en Disney+? Conoce AQUÍ la fecha

Camp Rock 3 se estrenará en Disney+ el 14 de enero. (Foto: IA)

Camp Rock 3 llegará Disney+ y si quieres conocer todos los detalles de su estreno, entonces no dudes en ingresar a la nota.

La espera terminó para los fanáticos de la saga juvenil. Camp Rock 3 llegará a Disney+ este viernes 14 de agosto de 2026, un día después de su estreno por Disney Channel. La nueva película busca recuperar la nostalgia de las primeras entregas y conectar con las nuevas generaciones.

Camp Rock 3 contará una historia inolvidable

En esta tercera parte, los Jonas Brothers vuelven a interpretar a Connect 3. Los hermanos retoman sus personajes de Shane, Nate y Jason Gray, además de participar como productores ejecutivos junto a Demi Lovato.

La historia comienza cuando el acto que debía acompañar a Connect 3 en su nueva gira nacional se retira inesperadamente. Ante este problema, la banda decide regresar a Camp Rock para buscar nuevos talentos que puedan acompañarlos durante sus presentaciones.

(Foto: IA)

La protagonista de esta búsqueda será Sage, una joven decidida que deberá enfrentarse a una competencia en la que también aparecen personajes como Fletch, Rosie y Cliff. La película mostrará cómo los sueños, la ambición y la amistad se cruzan durante la competencia.

La dirección está a cargo de Veronica Rodriguez, mientras que la producción ejecutiva cuenta también con Tim Federle, Betsy Sullenger, Gary Marsh y Spencer Berman. A ellos se suman los Jonas Brothers y Demi Lovato.