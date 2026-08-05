Shawn Mendes confirma relación con Bruna Marquezine, ex de Neymar, con romántica declaración

Shawn Mendes confirmó su relación con emotiva publicación en redes. (Foto: Shawn Mendes/ Instagram)

El cantante dedicó tiernas palabras a Bruna Marquezine y dejó claro que vive uno de los momentos más felices de su vida.

Shawn Mendes dejó atrás los rumores y oficializó su relación con la actriz brasileña Bruna Marquezine. El cantante utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños que rápidamente conquistó a sus seguidores.

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Shawn Mendes le dedicó romántico mensaje a Bruna Marquezine

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete compartió un video con tiernos momentos junto a Bruna y aprovechó la fecha para expresar públicamente todo el amor que siente por ella.

"Feliz cumpleaños, mi amor. Eres una luz y una madre en cada lugar al que entras. Sin querer sonar demasiado sentimental, en serio has cambiado mi vida y te estoy muy agradecido", escribió el artista, dejando en evidencia lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa.

Como si eso no fuera suficiente, Shawn sorprendió al escribir parte de su dedicatoria en portugués. "Eu te amo muito, muito, muitoo" ("Te amo muchísimo"), publicó el canadiense.

(FOTO: Shaw Mendez / Instagram)

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Con esta publicación, Shawn Mendes pone fin a las especulaciones sobre su vida sentimental y confirma que volvió a encontrar el amor junto a Bruna Marquezine, tras su mediática relación con Camila Cabello.