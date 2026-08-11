Harry Styles dedica emotivo gesto a Colombia tras terremoto de magnitud 7,4

Harry Styles se solidarizó con los ciudadanos de Colombia tras terremoto. (Foto: Harry Styles/ Instagram)

En pleno concierto, el artista británico tomó las banderas de Colombia y México y expresó su respaldo a los afectados por la emergencia.

Harry Styles protagonizó un emotivo momento durante su reciente concierto en Ciudad de México, donde aprovechó su presentación para expresar su solidaridad con Colombia tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió diferentes regiones del país el lunes 10 de agosto.

Harry Styles se solidariza con afectados por el terremoto en Colombia

Durante el espectáculo, el cantante británico tomó una bandera de Colombia junto a la de México y las ondeó sobre el escenario. El gesto fue recibido con entusiasmo por los asistentes, quienes acompañaron al artista en su mensaje de respaldo a los afectados por la emergencia.

"Viva Colombia", expresó Styles mientras sostenía la bandera colombiana. El momento quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los seguidores del artista destacaron su muestra de solidaridad con el país sudamericano.

La aparición de la bandera colombiana se produjo en una jornada marcada por los reportes sobre las consecuencias del terremoto. Equipos de emergencia y rescate fueron desplegados en las zonas más afectadas para atender a las víctimas y continuar con las labores de búsqueda.

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El fuerte movimiento telúrico provocó daños en viviendas, edificios, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos, además de dejar numerosas personas afectadas y heridas.

Al finalizar su presentación, Harry Styles se despidió del público mexicano mientras sostenía las banderas de México y Colombia. Su gesto fue considerado por sus seguidores como una muestra de empatía y apoyo hacia quienes enfrentaban las consecuencias del desastre natural.