Participa por 1 de los 2 packs oficiales de Amos del Universo [TikTok] - Términos y condiciones

Radio Planeta está realizando este sorteo a favor de sus oyentes. (Foto: CRP)

En Radio Planeta queremos que vivas la emoción de Amos del Universo con un pack oficial de la película. Si eres fan de He-Man, las leyendas, la acción y los universos épicos, esta es tu oportunidad de llevarte merch exclusivo.

Para participar, sigue a Radio Planeta en TikTok, busca el video oficial del concurso y comenta etiquetando a ese amigo con quien compartirías este pack. Y listo… ¡ya estarás participando!

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Concurso: Gana uno de los 2 packs de merch de la película 'Masters Of The Universe'

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

1) Requisitos para participar.

1. Ingresa al TikTok de Radio Planeta (https://www.tiktok.com/@radioplaneta107) y dale “seguir”

2. Busca el video del concurso y “etiqueta” en los “comentarios” a un amig@ y listo, ya estás participando.

Importante:

Para participar debes ser mayor de edad, es decir, debes tener más de 18 años.

Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del video de la misma en la cuenta de TikTok de Radio Planeta el día 09 de junio del 2026, hasta las 3:00 p.m. del 10 de junio del 2026.

Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

Solo se podrá participar una vez; es decir, sólo se podrá ingresar un “comentario”. Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará como válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

Si el participante desea “etiquetar” a más de una persona en su “comentario”, ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

El participante es responsable del contenido de sus “comentarios” y de las “etiquetas” que realice.

Los “comentarios” que se publiquen no deben tener, a criterio de Radio Planeta contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de eliminar comentarios que no cumplan con las condiciones establecidas en el presente documento.

En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en TikTok relacionada al concurso (por ejemplo, si se crea varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso sin previo aviso, y bloqueando su perfil de la página de TikTok de Radio Planeta.

2) Ámbito del concurso

Esto concurso es válido sólo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 09 de junio del 2026 al 10 de junio del 2026.

4) Fecha del sorteo

10 de junio del 2026 a las 3:30 p.m.

Radio Planeta se pondrá en contacto con los ganadores (vía mensaje interno de TikTok) para poder solicitarles: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono); y, (ii) confirme si es mayor de edad; con la finalidad de entregar el premio correspondiente.

Los ganadores tendrán un plazo de 2 horas para responder (vía mensaje interno de TikTok) los dos puntos indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo el ganador no responda los dos puntos mencionados y/o resultara que sus datos no son actuales, correctos y/o verdaderos y/o resultara que el ganador es menor de edad, el ganador será descalificado y se procederá a elegir inmediatamente a otro ganador entre los demás participantes del sorteo, siendo de aplicación lo señalado en este punto, y así sucesivamente hasta elegir al ganador siempre y cuando no se supere el plazo establecido en el punto 5.

5) Comunicación de resultados:

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso que hayan cumplido con lo dispuesto en el punto 4) anterior, serán publicados el día 10 de junio del 2026 a partir de las 6 p.m. en la sección de concursos de Radio Planeta: planeta.pe/noticias/concursos/ y en los comentarios del video del concurso del TikTok de Radio Planeta. Además, el nombre y apellido de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premios:

Dos (2) ganadores se llevarán, cada uno, un pack de merchandising de la película “Masters Of The Universe” . Cada pack contiene: un Totebag, una gorra, cuatro stickers, una espada inflable, cuatro pines y una figura de colección Mattel.

Importante:

Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio.

El premio es personal, intransferible y no endosable; asimismo, es no canjeable en dinero bajo ningún término y no permite cambios.

Para recibir el premio el ganador debe ser mayor de edad, es decir, debe tener más de 18 años.

Radio Planeta no se responsabiliza por la idoneidad y/o calidad del premio.

7) Entrega de premios:

Radio Planeta se contactará con cada ganador a más tardar el 12 de junio del 2026 para coordinar la entrega de su premio. Ocurrido lo anterior, remitiremos al ganador un correo electrónico o mensaje vía WhatsApp al ganador, con la confirmación de la fecha y hora de entrega de su premio.

El ganador deberá acercarse a las instalaciones de Radio Planeta ubicadas en Calle Juan Nepomuceno Vargas N° 147, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, en la fecha y horas indicadas en el correo y/o mensaje referido en el párrafo anterior. Solo se entregará el premio si el ganador se presenta en la fecha y horario exactos indicados. El ganador perderá el derecho a su premio en caso no se acerque a las instalaciones de Radio Planeta en el día y horario indicados; de darse este caso, Radio Planeta podrá disponer de su premio.

Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio.

Para recibir el premio el ganador debe ser mayor de edad, es decir, debe tener más de 18 años.

No se permitirá el ingreso de acompañantes. El ganador deberá ingresar solo a las instalaciones de Radio Planeta a efectos de poder entregarle su premio.

Al momento de la entrega del premio, el ganador deberá: (i) Mostrar su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería); (ii) Entregar 2 copias de su documento de identidad; y, (iii) Firmar una constancia de haber recibido su premio. Si de la revisión del documento de identidad resultara que el ganador es menor de edad, no se le entregará el premio, perdiendo el derecho al mismo.

Si el ganador no puede venir a recoger su premio, puede enviar a un representante con una carta poder simple que tenga la firma y huella digital del ganador. El representante deberá presentar además su documento de identidad en original y 2 copias, así como una copia del documento de identidad del ganador. Si de la revisión del documento de identidad resultara que el ganador es menor de edad, no se le entregará el premio, perdiendo el derecho al mismo.

Radio Moda solo asumirá los premios expresamente identificados en este documento, no asumirá en consecuencia ningún otro tipo de gasto o costo (ni por bolsa de viaje, ni por alimentación, etc.).

El ganador será responsable de cualquier gasto adicional que no esté explícitamente señalado que será cubierto por Radio Planeta.

Aquellos gastos asociados con la aceptación, reclamo, uso, goce o disfrute del premio que no se encuentren expresamente imputados conforme a estos Términos y Condiciones a Radio Planeta, serán de cuenta, costo, cargo y de exclusiva responsabilidad del ganador, y deberán ser asumidos por el ganador a fin de poder hacer efectiva la entrega y disfrute del premio.

Radio Planeta no tendrá responsabilidad alguna por accidentes, incidentes, robos, pérdidas, etc., ocurridos luego de la entrega del premio, y/o durante el disfrute del mismo y/o con ocasión al premio y/o a su entrega.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

8) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante Radio Planeta o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, perfil de TikTok, comentarios en las publicaciones del concurso, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por TikTok, correo electrónico y WhattsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) análisis de perfiles de los participantes con fines de gestionar su participación en el sorteo; (iv) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (v) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas, las mismas que deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

Sin perjuicio de lo detallado anteriormente, CRP podrá almacenar los datos personales tratados en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica provistos por la compañía Aiir Inc., identificada con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States. El participante podrá

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace:

crpradios.pe/wp-content/uploads/2026/01/Politica_Tratamiento_de_Datos_Personales_Sitios_Web_y_Canales_de_Contacto_2025-1-1.pdf

9) Disposiciones Finales:

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y CRP se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios del distrito de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

CRP podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

La participación en el concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones particulares establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte CRP, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

CRP se reserva el derecho de anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, CRP se reserva el derecho de no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.