¡Es oficial! Taemin llega a Perú con su gira mundial “Taemin World Tour”

La relación entre Taemin y Perú trasciende lo puramente artístico. Foto: Instagram

Taemin llegará a Lima con su gira mundial '2026-27 TAEMIN WORLD TOUR' y se presentará el 6 de noviembre de 2026 en la Arena Monumental, en su primer show como solista en Perú.

La espera llegó a su fin y se confirmó oficialmente que Perú será parte de la gira global de "2026-27 TAEMIN WORLD TOUR", marcando el gran aterrizaje en nuestro país de uno de los artistas más influyentes, talentosos y admirados de la música surcoreana como lo es Taemin.

Taemin, se presentará por primera vez como solista con un espectacular show el próximo 06 de noviembre de 2026 en la Arena Monumental, escenario que recibirá un espectáculo conceptual de estándar internacional, diseñado para desafiar los límites de la música y la danza contemporánea.

La relación entre Taemin y Perú trasciende lo puramente artístico; se trata de una conexión genuina y profunda construída a lo largo de los años. El solista e integrante de SHINee ha manifestado en múltiples ocasiones el cariño profundo que siente por el público latinoamericano, destacando constantemente la energía inigualable, la pasión desbordante y el calor humano con el que siempre es recibido.

Para Taemin, reencontrarse con su fanaticada en Lima representa uno de los hitos más significativos de esta nueva gira mundial. Perú no es solo una parada más en el mapa, sino un reencuentro esperado con una audiencia que lo ha acompañado fielmente en cada etapa de su evolución artística.



(Foto: Difusión)

Reconocido mundialmente como el "Ace" del K-pop por su virtuosismo en el baile, su rango vocal y su estética vanguardista, el artista presentará una producción de gran escala que combinará sus hits más icónicos como 'Move', 'Guilty', 'Criminal', 'Danger', 'Advice' y 'Press Your number' entre otros y también las composiciones de su nueva era como 'Float' y 'Gooey'.

La venta de entradas se realizará exclusivamente a través de Teleitcket ingresando al siguiente enlace: https://teleticket.com.pe/taemin-world-tour-liminal-lima.

Preventa para el club de fans: 7 de septiembre

Venta general oficial: 8 de septiembre