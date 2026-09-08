BTS y su millonario imperio: ¿Cuánto dinero genera el grupo de K-pop?

BTS cuenta con diversos ingresos económicos. (Foto: BTS / IG)

El grupo de K-pop no solo conquista escenarios, sino también mueve cifras millonarias gracias a sus diferentes fuentes de ingresos.

BTS se ha convertido en uno de los grupos de K-pop que más dinero genera a nivel mundial. Sus ingresos provienen principalmente de sus conciertos, venta de música, merchandising, publicidad y proyectos individuales de sus integrantes.

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¿Cuánto dinero genera BTS?

Las giras son una de sus principales fuentes de ingresos. Entre conciertos presenciales, eventos virtuales y películas, el grupo ha logrado recaudar más de 1.000 millones de dólares a lo largo de sus diferentes etapas.

Solo las giras 'Love Yourself' y 'Speak Yourself', realizadas entre 2018 y 2019, recaudaron alrededor de 246,5 millones de dólares gracias a la venta de entradas.

Durante la pandemia, BTS también logró importantes ingresos mediante sus conciertos virtuales. 'Muster Sowoozoo', realizado en 2021, llegó a reunir a 1,33 millones de espectadores.

En 2026, la gira mundial 'Arirang' volvió a demostrar el impacto económico del grupo. Hasta el 11 de agosto, había generado 433,2 millones de dólares con 38 conciertos y 2,3 millones de entradas vendidas.

(Foto: BTS/ IG)

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A estas cifras se suman las ventas de álbumes, publicidad y trabajos individuales de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Aunque BTS genera cientos de millones de dólares, estas cifras corresponden a ingresos brutos y no representan directamente el salario de cada integrante, ya que primero deben cubrirse diversos gastos y costos de producción.