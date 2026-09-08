Jungkook se hizo viral tras mostrar sus abdominales en pleno show de BTS

Jungkook enloqueció a ARMY con sus abdominales. Foto: Instagram

El integrante de la banda surcoreana Jungkook ha causado furor en redes al hacerse virales las imágenes de su fornido cuerpo.

Jungkook, integrante de BTS, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de sorprender a sus seguidores durante el tercer concierto con entradas agotadas del grupo surcoreano en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. El cantante llamó especialmente la atención al dejar ver sus marcados abdominales en pleno show.

Jungkook enloqueció a ARMY con sus abdominales

El llamado “Golden Maknae” protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche junto a J-Hope. Durante la presentación, su compañero levantó parte de su vestimenta y dejó al descubierto su físico trabajado. La reacción inmediata de ARMY provocó la risa de Jungkook y generó un divertido momento de complicidad entre el artista y sus fans.

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Para el concierto, Jungkook apareció con una chaqueta de denim en tono marrón oliva, abierta y sin camiseta debajo. El look permitió apreciar tanto sus abdominales como varios de los tatuajes que lleva en la zona del hombro izquierdo y parte del pecho.

El artista completó su vestuario con cadenas plateadas, un colgante con forma de candado, detalles metálicos en el cinturón y varios anillos. Tras el concierto, fotografías y videos del cantante comenzaron a circular rápidamente en X y otras redes sociales, donde los seguidores de BTS comentaron ampliamente el momento.



(Foto: cuentas de 'X' @Jinsito.y @chelsea_tae.)

La “Semana de BTS” en Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles proclamó la “Semana de BTS” como parte de las celebraciones por la llegada del grupo surcoreano. La iniciativa se realizará del 1 al 8 de septiembre, hora local, y busca acompañar los cuatro conciertos de la gira mundial “Arirang”, programados en el SoFi Stadium para el martes, miércoles, sábado y domingo.

Estas presentaciones marcan además el regreso de BTS al reconocido estadio de Los Ángeles después de casi cinco años. La última vez que el grupo se presentó en el SoFi Stadium fue en diciembre de 2021, cuando llevó a cabo los conciertos de su gira “Permission to Dance on Stage”.