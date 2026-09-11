Participa por 1 de los 20 accesos dobles para el Official Pre-Listening Party de Miley Cyrus - Términos y condiciones

Participa por 1 de los 20 accesos dobles para el Official Pre-Listening Party de Miley Cyrus. Foto: CRP

En Radio Planeta queremos que seas parte de una experiencia exclusiva y vivas el Official Pre-Listening Party de “Bass Persuades”, el nuevo álbum de Miley Cyrus.

Participa por uno de los 20 accesos dobles que tenemos para ti y disfruta junto a un acompañante de esta experiencia especial dedicada a la música de Miley.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Concurso "Participa en Instagram por uno de los 20 accesos dobles para el evento “Official Pre-Listening Party del nuevo álbum de Miley Cyrus"

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC N°20382350368 (en adelante, CRP o Radio Planeta)

1) Requisitos para participar

1. Ingresa al Instagram de Radio Planeta (https://www.instagram.com/radioplanetafm/) y dale "seguir".

2. Busca el post del concurso.

3. "Comenta" el post etiquetando a un amig@ que también nos "siga" en Instagram y responde la pregunta: ¿cuál es tu canción favorita de Miley Cyrus?, y listo, ya estás participando.

Importante:

Para participar debes ser mayor de edad, es decir, debes tener más de 18 años.

Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del post en la cuenta de Instagram de Radio Planeta el día 11 de setiembre del 2026, hasta las 11:00 horas del día 15 de setiembre del 2026.

Solo podrás participar una vez durante la vigencia del concurso; es decir, sólo se podrá ingresar un "comentario". Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará como válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

Si el participante desea "etiquetar" en su "comentario" a más de 01 persona, ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

El participante es responsable del contenido de sus "comentarios" y de las "etiquetas" que realice.

La persona etiquetada no necesariamente deberá ser el acompañante con quien el ganador disfrute el premio.

Los "comentarios" que se publiquen no deben tener, a criterio de Radio Planeta, contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de eliminar comentarios que no cumplan con las condiciones establecidas en el presente documento.

En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en Instagram relacionada al concurso (por ejemplo, si se crea varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo inmediatamente del concurso, y bloqueando su perfil de la página de Instagram de Radio Planeta.

Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

2) Ámbito del concurso

Este concurso es válido solo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 11 de setiembre del 2026 al 15 de setiembre del 2026.

4) Fecha del sorteo

15 de setiembre del 2026 a las 12:00 horas.

Radio Planeta se pondrá en contacto con cada ganador (vía mensaje interno de Instagram) para poder solicitarle: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono); y, (ii) que confirme si es mayor de edad; con la finalidad de entregar el premio correspondiente.

Los ganadores tendrán un plazo de 02 horas para responder (vía mensaje interno de Instagram) con los dos puntos indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo un ganador no responda los dos puntos mencionados y/o resultara que éstos no son actuales, correctos y verdaderos y/o resultara que el ganador no es mayor de edad, el ganador será descalificado del concurso y se procederá a elegir a otro ganador inmediatamente entre los demás participantes del sorteo, siendo de aplicación lo señalado en este punto, y así sucesivamente hasta elegir al ganador siempre que no se supere el plazo establecido en el punto 5 siguiente.

5) Comunicación de resultados

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso que hayan cumplido con lo dispuesto en el punto 4 anterior, serán publicados el día 16 de setiembre del 2026 a partir de las 18:00 horas en la sección de concursos de Radio Planeta: https://www.planeta.pe/noticias/concursos/. Además, el nombre y apellidos de los ganadores podrán ser anunciados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez validado el cumplimiento de los requisitos previstos en el punto 4, se podrá publicar el nombre y apellidos de los ganadores antes de la fecha y/u hora indicados.

Con su participación en este concurso, el ganador autoriza la publicación de su nombre y apellido con la finalidad exclusiva de acreditar la transparencia del concurso, siendo de aplicación lo señalado en el punto 7 siguiente.

6) Premios

Veinte (20) ganadores se llevarán, cada uno, un acceso doble para asistir el día 17 de setiembre del 2026 junto con un acompañante al evento "Official Pre-Listening Party del nuevo álbum 'Bass Persuades' de Miley Cyrus" a realizarse en la discoteca Valetodo Downtown, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, a las 18:30 horas (en adelante, el "Evento").

Importante:

Los nombres de los ganadores ingresarán a la lista de invitados al Evento (no se entregará ninguna entrada física a los ganadores para el Evento).

Cada ganador deberá presentarse junto con su acompañante a las 18:30 horas del 17 de setiembre del 2026 en la discoteca Valetodo Downtown, distrito de Miraflores, para acceder al Evento. Si el ganador no se apersona a la hora y al lugar exactos indicados, perderá el derecho al ingreso al Evento, sin lugar a compensación alguna.

Para ingresar al Evento el ganador y sus acompañantes deben ser mayores de edad. A efectos de ingresar al Evento se podrá solicitar al ganador y sus acompañantes la presentación de su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería) para la validación de su identidad y de su edad.

Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio. El traslado al lugar donde se realizará el Evento corre por cuenta única y exclusiva del ganador, tanto respecto de él como de sus acompañantes.

El premio es personal, intransferible y no endosable; asimismo, es no canjeable en dinero bajo ningún término y no permite cambios.

La producción y organización del Evento se encuentra a cargo en forma exclusiva y excluyente de Foley Entertainment EIRL con RUC 20614904641, correspondiéndole a dicha empresa responder ante los asistentes por la idoneidad del Evento. De esta manera, los participantes reconocen que Linkeados no es responsable de la idoneidad del Evento, ni respecto de hechos atribuibles o bajo control de la mencionada empresa como productora y organizadora del Evento.

Los accesos (premios) se rigen por los términos y condiciones establecidos por el organizador del Evento Foley Entertainment EIRL con RUC 20614904641; siendo que los términos y condiciones expuestos en este documento únicamente serán aplicables al concurso.

Foley Entertainment EIRL con RUC 20614904641 gestionará el ingreso de los asistentes al Evento, pudiendo denegarles el ingreso al mismo, de considerarlo pertinente, por razones de seguridad o incumplimiento de los presentes términos y condiciones.

El ganador será responsable tanto respecto de él como de sus acompañantes, de cualquier gasto adicional que no esté explícitamente señalado que será cubierto por Radio Planeta.

Aquellos gastos asociados con la aceptación, reclamo, uso, goce o disfrute del premio que no se encuentren expresamente imputados conforme a estos Términos y Condiciones a Radio Planeta, serán de cuenta, costo, cargo y de exclusiva responsabilidad del ganador, tanto respecto de él como de sus acompañantes, y deberán ser asumidos por el ganador a fin de poder hacer efectiva la entrega y disfrute del premio.

Radio Planeta no tendrá responsabilidad alguna por accidentes, incidentes, robos, pérdidas, etc., ocurridos luego de la entrega del premio y/o durante el disfrute del mismo y/o con ocasión a éste.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta y/o al momento del ingreso al Evento, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

7) Protección de Datos Personales

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante Radio Planeta o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice ("tratar" o "trate") sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, perfil de Instagram, comentarios en las publicaciones del concurso, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por Instagram, correo electrónico y WhatsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado "Concursos" de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) análisis de perfiles de los participantes con fines de gestionar su participación en el sorteo; (iv) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (v) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

Sin perjuicio de lo detallado anteriormente, se informa de manera previa y expresa a los participantes que Radio Planeta suscribirá un Acuerdo de Tratamiento por Encargo con Foley Entertainment E.I.R.L. con RUC N° 20614904641 con domicilio en calle Huacarunco N° 114, Urb. Maranga, Etapa Cuatro, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, a efectos de que pueda permitir el acceso de los ganadores al Evento.

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: www.crpradios.pe/wp-content/uploads/2026/01/Politica_Tratamiento_de_Datos_Personales_Sitios_Web_y_Canales_de_Contacto_2025-1-1.pdf .

8) Disposiciones Finales

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y CRP se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios del Distrito Judicial de Lima, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

CRP podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

CRP podrá anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, CRP podrá no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

La participación en este concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte CRP, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del Concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

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