Anne Hathaway luce su embarazo junto a Dua Lipa en la Semana de la Moda de Nueva York

Anne Hathaway y Dua Lipa demostraron que se puede destacar en una misma alfombra, Foto: Instagram

Anne Hathaway y Dua Lipa acapararon miradas en la New York Fashion Week con estilos opuestos.

La New York Fashion Week volvió a convertirse en punto de encuentro para importantes figuras de la moda, la música y el espectáculo. Uno de los eventos que más llamó la atención fue la celebración de Serpenti Infinito de Bvlgari, donde Anne Hathaway y Dua Lipa se robaron todas las miradas con estilos totalmente distintos, pero igual de impactantes.

Anne Hathaway se encontró con Dua Lipa en el Festival de la Moda

Anne Hathaway apostó por un look elegante y romántico con un vestido lila de Alexander McQueen. El diseño strapless, acompañado de delicados drapeados, resaltó su silueta durante su embarazo y mantuvo una imagen sofisticada. Para completar el outfit, la actriz llevó piezas de alta joyería de Bvlgari que aportaron brillo y lujo al conjunto.

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La actriz también eligió un maquillaje clásico y llamativo. Sus labios y uñas en tono rojo crearon un contraste especial con el color suave de su vestido, logrando un estilismo equilibrado y elegante para la noche.

Dua Lipa, por su parte, fue por una propuesta mucho más atrevida. La cantante lució un top joya lleno de destellos, combinado con pantalones negros de tiro bajo y zapatos en punta. El resultado fue un look moderno, sensual y perfecto para una noche de Fashion Week.



(Foto: WWD)

Para darle el toque final, Dua Lipa sumó joyas de la colección Serpenti de Bvlgari. Su apuesta reflejó una de las tendencias más fuertes del momento: mezclar piezas sofisticadas con prendas más relajadas y sensuales para conseguir un estilo menos tradicional y más arriesgado.

Así, Anne Hathaway y Dua Lipa demostraron que se puede destacar en una misma alfombra con propuestas completamente diferentes. Mientras la actriz eligió tonos suaves y una imagen romántica, la cantante prefirió los brillos y el negro, unidas por un elemento en común: las joyas de Bvlgari.