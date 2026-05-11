Participa por 1 de los 5 accesos dobles para celebrar el cumpleaños de Gachi en SÓPRANOS Karaoke Bar & Boxes [Instagram] - Términos y condiciones

Participa por 1 de los 5 accesos dobles para celebrar el cumpleaños de Gachi en SÓPRANOS Karaoke Bar & Boxes. Foto: CRP

En Radio Planeta queremos que vivas una noche de otro planeta celebrando el cumpleaños de Gachi con karaoke, música y mucha diversión en SÓPRANOS Karaoke Bar & Boxes.

Para participar, sigue a Radio Planeta en Instagram, busca el post oficial del concurso y comenta etiquetando a ese amigo con quien te gustaría ir. Y listo… ¡ya estarás participando!

TÉRMINOS Y CONDICIONES

CONCURSO: ¡La Gachi Party!

PARTICIPA EN INSTAGRAM YA QUE CINCO GANADORES PODRÁN DISFRUTAR, JUNTO CON UN ACOMPAÑANTE CADA UNO, DE “¡LA GACHI PARTY” POR EL CUMPLEAÑOS DE GACHI RIVERO

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

1) Requisitos para participar:

1. Ingresa al Instagram de Radio Planeta (https://www.Instagram.com/radioplanetafm/) y dale seguir.

2. Busca el post del concurso y "coméntalo" etiquetando a un amigo.

Importante:

- Los participantes deben ser mayores de edad (es decir, deben tener más de 18 años de edad).

- Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del post en la cuenta de Instagram de Radio Planeta el 11 de mayo del 2026, hasta las 11:00 horas del 27 de mayo del 2026.

- Todas las personas que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el concurso.

- Solo se podrá participar una vez; es decir, sólo se podrá ingresar un “comentario”. Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará como válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

- Si el participante desea “etiquetar” a más de una persona en su “comentario”, ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

- El participante es responsable del contenido de sus “comentarios” y de las “etiquetas” que realice.

- Los “comentarios” que se publiquen no deben tener, a criterio de Radio Planeta contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de eliminar comentarios que no cumplan con las condiciones establecidas en el presente documento.

- En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en Instagram relacionada al concurso (por ejemplo, si se crea varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso inmediatamente y bloqueando su perfil de la cuenta de Instagram de Radio Planeta.

2) Ámbito del concurso.

Este concurso es válido sólo para Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso.

Del 11 de mayo del 2026 al 27 de mayo del 2026.

4) Fecha del sorteo (elección del ganador).

27 de mayo del 2026 a las 12:00 horas.

Radio Planeta se pondrá en contacto con cada ganador (vía mensaje directo de Instagram) para poder solicitarle: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono); y, (ii) que confirme si es mayor de edad; con la finalidad de entregar el premio correspondiente.

Los ganadores tendrán un plazo de 2 horas para responder (vía mensaje directo de Instagram) con los dos puntos indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo un ganador no responda los dos puntos mencionados y/o resultara que éstos no son actuales, correctos y verdaderos y/o resultara que el ganador no es mayor de edad, el ganador será descalificado del Concurso y se procederá a elegir a otro ganador inmediatamente entre los demás participantes del sorteo, siendo de aplicación lo señalado en este punto, y así sucesivamente hasta elegir al ganador, siempre que se no se supere el plazo establecido en el punto 5 siguiente.

5) Comunicación de resultados:

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso que hayan cumplido con lo dispuesto en el punto 4 anterior, serán publicados el día 28 de mayo del 2026 a partir de las 17:00 horas en la sección de concursos del sitio web de Radio Planeta: www.radioplanetafm.pe/noticias/concursos/ y en los comentarios del post del concurso del Instagram de Radio Planeta. Además, el nombre y apellidos de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premios:

Cinco (5) ganadores se llevarán la oportunidad de disfrutar por el cumpleaños de Gachi Rivero, junto con un acompañante, de una noche de karaoke (en adelante, el “Evento”) en Sopranos Karaoke Bar y Boxes ubicado en Av. Aviación N° 4555, en el distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima (en adelante, el “Establecimiento”) el día 03 de junio del 2026 a las 7pm.

El premio se sujeta a las siguientes condiciones:

Será un único Evento a ser disfrutado por todos los ganadores y sus acompañantes, junto con locutores y representantes de Radio Planeta, en una sala privada dentro del Establecimiento.

El Evento tendrá una duración aproximada de (3) tres horas.

Cada ganador deberá presentarse con su acompañante en el Establecimiento el 03 de junio del 2026 a las 7:00pm (hora exacta) a efectos de coordinar su ingreso a las instalaciones del Establecimiento. En caso algún ganador no se presente en el lugar, en el día y hora establecidos, perderá el derecho a ingresar al Evento.

Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, viáticos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio. El traslado al Establecimiento desde la ubicación donde se encuentre el ganador y su acompañante, corre por cuenta única y exclusiva de cada ganador, tanto respecto de él como de su acompañante.

Para recibir el premio e ingresar al Establecimiento los ganadores y sus acompañantes deberán ser mayores de edad. A efectos de ingresar al Establecimiento cada ganador y su acompañante deberá presentar su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería). Además, los ganadores deberán entregar 2 copias de su documento de identidad y firmar una constancia de haber recibido su premio de manera satisfactoria.

Radio Planeta no es la propietaria ni administradora del Establecimiento, no siendo Radio Planeta responsable de hechos atribuibles al propietario o administrador del Establecimiento.

El Establecimiento gestionará el ingreso y permanencia de los ganadores y sus acompañantes a sus instalaciones, pudiendo denegarles su ingreso y/o su permanencia, de considerarlo pertinente, por razones de seguridad o incumplimiento de sus normas internas.

Durante el Evento el Establecimiento proveerá los siguientes cuatro (4) piqueos (chicharrón de pollo, alitas, papas fritas y tequeños), así como dieciséis (16) chilcanos para todos los asistentes al Evento. TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EXCESO ES DAÑINO.

Radio Planeta no administra, ni gestiona ni es propietaria del Establecimiento, de esta manera, los participantes reconocen que Radio Planeta no es responsable de la idoneidad del mismo, ni de sus instalaciones ni de sus servicios, incluida la cena que proveerá el Establecimiento, ni del trato brindado por el Establecimiento, así como cualquier otra consecuencia o daño que pueda generarse dentro del Establecimiento o por los alimentos o bebidas ingeridos, ni respecto de hechos atribuibles o bajo control del propietario o administrador del Establecimiento. Cualquier reclamo sobre el particular debe ser presentado directamente al Establecimiento. El ganador es el único responsable, tanto respecto de él como de su acompañante, por consumir o no los productos que forman parte del Premio, desconociendo Radio Planeta la existencia de alguna alergia o enfermedad por parte de los mismos.

Radio Planeta no es la administradora ni propietaria del Establecimiento, no siendo Radio Planeta responsable de hechos atribuibles a la administradora o propietaria que pueden determinar la imposibilidad de ingresar al Establecimiento.

El ganador será responsable tanto respecto de él como de su acompañante, de cualquier gasto adicional que no esté explícitamente señalado que será cubierto por Radio Planeta.

Aquellos gastos asociados con la aceptación, reclamo, uso, goce o disfrute del premio que no se encuentren expresamente imputados conforme a estos Términos y Condiciones a Radio Planeta, serán de cuenta, costo, cargo y de exclusiva responsabilidad del ganador, tanto respecto de él como de su acompañante, y deberán ser asumidos por el ganador a fin de poder hacer efectiva la entrega y disfrute del premio.

Radio Planeta no tendrá responsabilidad alguna por accidentes, incidentes, robos, pérdidas, etc., ocurridos luego de la entrega del premio, y/o durante el disfrute del mismo y/o con ocasión a éste.

El premio es personal, intransferible y no endosable; asimismo, es no canjeable en dinero bajo ningún término y no permite cambios.

El premio es ofrecido exclusivamente para disfrutar del Evento en el Establecimiento el 03 de junio del 2026 a las 7:00pm por el cumpleaños de Gachi Rivero, por tanto, no podrá modificarse dicha fecha ni el horario establecido en estos Términos y Condiciones.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta o del administrador o propietario del Establecimiento, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

7) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante Radio Planeta o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, perfil de Instagram, comentarios en las publicaciones del concurso, y demás mensajes directos para contacto con los participantes por Instagram, correo electrónico y WhatsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) análisis de perfiles de los participantes con fines de gestionar su participación en el sorteo; (iv) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (v) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: www.crpradios.pe/wp-content/uploads/2024/02/Politica_Tratamiento_de_Datos_Personales_Sitios_Web_y_Canales_de_Contacto_2024.pdf

9) Disposiciones Finales:

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y Radio Planeta se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios del Distrito Judicial de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

Radio Planeta podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia de este concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

Radio Planeta se reserva el derecho de anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

La participación en este concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones generales establecidas en el presente documento, así como de las decisiones que adopte Radio Planeta, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia de este concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.