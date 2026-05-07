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BTS desata furor tras realizar ‘balconazo’ junto a la presidenta de México

Jueves, 7 de mayo de 2026 17:44

Miles de mexicanos llegaron al Zócalo para ver a BTS. Foto: Grosby

La banda surcoreana BTS fue recibida por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. 

BTS sorprendió a sus fans con una aparición histórica en el Palacio Nacional de México, donde realizaron un “balconazo” junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. El grupo de K-pop llegó como parte de las actividades previas a sus conciertos en el país norteamericano, generando gran expectativa entre sus seguidores.

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Miles de mexicanos llegaron al Zócalo para ver a BTS

Desde muy temprano, cientos de fanáticos se reunieron en el Zócalo capitalino esperando ver a sus ídolos, especialmente aquellos que no consiguieron entradas para los shows. La emoción creció cuando los integrantes de BTS aparecieron en el balcón del Palacio Nacional, un momento que fue posible gracias a la gestión de la presidenta.

Aunque no hablan perfectamente español, los artistas se animaron a dirigirse al público con algunas palabras. “Los extrañamos muchísimo. La energía aquí es increíble”, expresó uno de los miembros. Además, añadieron: “Muchas gracias por amarnos tanto”, mostrando su emoción por el cariño recibido en México.


(Foto: Grosby)

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BTS llegará al Perú en octubre 

BTS también tiene programados conciertos en Perú como parte de su gira internacional del 2026. La banda surcoreana se presentará en Lima los próximos 7, 9 y 10 de octubre, fechas que han generado gran expectativa entre sus seguidores peruanos.

Estos shows marcarán la primera visita oficial del grupo al país, convirtiéndose en un evento histórico para los fans del K-pop en Perú.

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