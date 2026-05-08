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Miley Cyrus recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Jueves, 7 de mayo de 2026 19:26

Miley Cyrus recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (Foto: ¡Hola!)

¡Emoción total! El nombre de Miley Cyrus estará en el asfalto más foto del mundo. Conoce AQUÍ cuándo recibirá su estrella.

¡Es oficial! Miley Cyrus recibirá su estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood este 22 de mayo de 2026, consolidando así uno de los momentos más importantes de su carrera artística.

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Miley Cyrus: ¿Cuándo recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood?

La ceremonia se realizará a las 11:30 a. m. en Estados Unidos y llega en un momento especial para la artista, quien celebra 20 años desde su salto a la fama interpretando a Hannah Montana, personaje que la convirtió en una estrella mundial y marcó el inicio de su carrera musical en el pop.

Con este reconocimiento, Miley Cyrus se convierte además en la primera artista nacida en la década de los 90 en obtener una estrella en el famoso boulevard de Hollywood, un logro que ha emocionado profundamente a sus seguidores.

La cantante recordó que cuando llegó a Los Ángeles solía recorrer el Paseo de la Fama junto a su padre, Billy Ray Cyrus, mucho antes de alcanzar el éxito internacional. “Estar ahora inmortalizada en este legendario bulevar, rodeada de los íconos que me inspiraron, se siente como un sueño”, expresó la artista en redes sociales.

(Foto: Radio Planeta)

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El anuncio de este importante reconocimiento coincidió con el lanzamiento de Walk of Fame, tema que interpreta junto a Brittany Howard y que ya acumula millones de reproducciones en plataformas digitales.

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