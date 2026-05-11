Bad Bunny y Sabrina Carpenter son vinculados sentimentalmente: conoce su diferencia de edad y estatura

Entre Bad Bunny y Sabrina Carpenter existe una diferencia de aproximadamente 25 centímetros de altura. Foto: Instagram

Bad Bunny y Sabrina Carpenter han causado furor tras aparente cercanía. Ahora sus fans están interesados en saber más sobre ellos.

El aparente vínculo sentimental entre Bad Bunny y Sabrina Carpenter ha vuelto a generar conversación en redes sociales, pero esta vez no solo por sus carreras musicales. Los fanáticos comenzaron a comparar la diferencia de edad y estatura entre ambos artistas, convirtiendo el tema en tendencia entre seguidores del pop y la música urbana.

Diferencia de edad y estatura entre Bad Bunny y Sabrina Carpenter

El intérprete de ‘Ojitos Lindos’, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, mide aproximadamente 1.80 metros, una altura que lo coloca por encima del promedio masculino en varios países. Además, el cantante nacido en Vega Baja, Puerto Rico, llegó al mundo el 10 de marzo de 1994 y actualmente tiene 32 años.

Por su parte, Sabrina Carpenter mide alrededor de 1.55 metros, según información difundida por la revista Forbes. La artista estadounidense ha sido tema de conversación en varias ocasiones de

bido a su estatura, ya que algunos seguidores aseguran que podría medir incluso menos. Aun así, la cantante ha demostrado que su presencia en el escenario y su talento la mantienen como una de las figuras más importantes del pop actual.



(Foto: Instagram)

Este 11 de mayo de 2026, Sabrina Carpenter celebró sus 27 años en uno de los mejores momentos de su carrera artística. La cantante continúa sumando éxitos internacionales y millones de seguidores alrededor del mundo, mientras que Bad Bunny sigue consolidándose como uno de los máximos exponentes de la música urbana latina.

En resumen, entre Bad Bunny y Sabrina Carpenter existe una diferencia de aproximadamente 25 centímetros de altura y cinco años de edad. Estos detalles no pasaron desapercibidos entre sus fans, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales comparando la apariencia y química de ambos artistas.

¿Por qué vinculan a Bad Bunny y Sabrina Carpenter?

Las especulaciones comenzaron poco después del evento realizado en el Museo Metropolitano de Arte, cuando un video empezó a viralizarse rápidamente en redes sociales, especialmente en X. Miles de usuarios comentaron sobre una supuesta cercanía entre Bad Bunny y Sabrina Carpenter, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

En las imágenes difundidas por internautas, se observa a dos personas dentro de una camioneta negra intentando evitar las cámaras y los flashes. Aunque el video no muestra con claridad los rostros de los ocupantes, muchos fans aseguran que se trataría de los dos artistas saliendo juntos después de la MET Gala para dirigirse al after-party oficial del evento.

Tras hacerse viral el clip, las redes sociales explotaron con comentarios y teorías sobre un posible romance. Mientras algunos seguidores se mostraron emocionados con la idea de ver a Bad Bunny y Sabrina Carpenter juntos, otros creen que solo habrían coincidido en la salida del evento y que no existiría ninguna relación sentimental entre ellos.