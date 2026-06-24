Jeffry Fischman revive los clásicos de Libido y presenta una nueva versión de “Invencible”

“Invencible”, incluida originalmente en el disco Pop Porn de 2002. Foto: Difusión

Jeffry Fischman, fundador de Libido, presenta una nueva versión de “Invencible” como parte de “Sesiones desde Fisch Studios”.

Jeffry Fischman vuelve a encontrarse con las canciones que marcaron una etapa importante del rock peruano. El fundador y principal compositor de Libido acaba de lanzar una nueva versión de “Invencible”, uno de los temas más recordados de la banda, como parte de su proyecto “Sesiones desde Fisch Studios”. El material ya está disponible en las cuentas oficiales del artista, junto con un video inédito a través de YouTube.

Lejos de ser un simple ejercicio de nostalgia, el músico peruano busca darle una nueva vida a las canciones que escribió años atrás, interpretándolas desde la experiencia y madurez que ha ganado como compositor, productor y ahora también como solista.

“Invencible”, incluida originalmente en el disco Pop Porn de 2002, es la primera entrega de esta serie de sesiones grabadas en vivo desde su estudio en Lima. La propuesta reúne a músicos cercanos a Fischman para ofrecer versiones más orgánicas y honestas, sin intentar copiar exactamente las grabaciones originales.

“No quise volver a grabar estas canciones para mirar hacia atrás, sino para entender quién soy hoy. Son canciones que han crecido conmigo y que revelan nuevos significados con el tiempo”, comentó el artista.



(Foto: Difusión)

Las sesiones también sirven para presentar oficialmente Fisch Studios, su nuevo espacio creativo dedicado a la producción y desarrollo de proyectos musicales en el país.

Este regreso coincide con el inicio de una nueva etapa en la carrera de Jeffry Fischman. Hace poco lanzó “Alejándome de Ti”, su primer sencillo como solista, que ya ha despertado interés en medios de Perú, México y Colombia.

Reconocido como fundador de Libido, banda considerada por Billboard entre las 50 agrupaciones de rock en español más importantes de todos los tiempos, Fischman demuestra que su historia musical todavía tiene mucho por contar.

Las próximas entregas de “Sesiones desde Fisch Studios 2026” se estrenarán muy pronto en las cuentas oficiales del artista.