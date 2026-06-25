En Vivo

1:00pm - 4:00pm
'Sisoi' con Karina Betancourt
escuchar en vivo

Search

Shakira admite que le encantaría realizar una canción con Dua Lipa

Jueves, 25 de junio de 2026 10:26

Shakira destacó que Dua Lipa habla muy bien el español. (Foto: Shakira - Dua Lipa/ Instagram)

Durante una entrevista con Lele Pons, la colombiana destacó el talento de Dua Lipa y resaltó su excelente dominio del español.

Shakira ha construido una de las carreras más exitosas de la música latina. Con décadas de trayectoria, éxitos globales y colaboraciones junto a artistas como Beyoncé, Rihanna y Alejandro Sanz, la colombiana sigue demostrando que aún tiene sueños por cumplir.

PUEDES VERJeffry Fischman revive los clásicos de Libido y presenta una nueva versión de “Invencible”

Shakira confesó que le gustaría colaborar con Dua Lipa

Durante una reciente conversación en el pódcast de Lele Pons, la barranquillera fue consultada sobre el artista con el que le gustaría colaborar y con quien todavía no ha tenido la oportunidad de compartir un proyecto musical.

Tras pensarlo por unos segundos, la intérprete sorprendió al mencionar a una de las figuras más importantes del pop actual: Dua Lipa. La respuesta tomó por sorpresa a la influencer venezolana y rápidamente despertó la emoción de los fanáticos.

"Con Dua Lipa me gustaría. Sí, con Dua Lipa me encantaría. ¿Tú me estás oyendo? Que además habla español perfecto. Imagínate", comentó entre risas la cantante colombiana.

Shakira destacó que el dominio del español por parte de la artista británica podría ser el ingrediente perfecto para crear una canción que conecte con públicos de distintas partes del mundo.

(Foto: Shakira - Dua Lipa/ Instagram)

PUEDES VERLisa de BLACKPINK es la idol mejor pagada en redes sociales: ¿cuánto gana realmente?

Las declaraciones no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron la posibilidad de que ambas artistas unan sus talentos en un futuro proyecto musical. Por ahora, no existe ningún anuncio oficial sobre una colaboración entre Shakira y Dua Lipa.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Música

Programación

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

  • 'Planeta en Línea'

    4:00pm - 5:00pm

  • 'After'

    5:00pm - 8:00pm

    ¡'After', la mejor forma de terminar tu día! Después del colegio, la universidad o el trabajo, 'After' te acompaña con la mejor música en inglés y las noticias más importantes de tus artistas favoritos. ¡Engánchate y disfruta del soundtrack perfecto para tu tarde! De lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios