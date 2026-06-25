Shakira admite que le encantaría realizar una canción con Dua Lipa

Shakira destacó que Dua Lipa habla muy bien el español. (Foto: Shakira - Dua Lipa/ Instagram)

Durante una entrevista con Lele Pons, la colombiana destacó el talento de Dua Lipa y resaltó su excelente dominio del español.

Shakira ha construido una de las carreras más exitosas de la música latina. Con décadas de trayectoria, éxitos globales y colaboraciones junto a artistas como Beyoncé, Rihanna y Alejandro Sanz, la colombiana sigue demostrando que aún tiene sueños por cumplir.

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Shakira confesó que le gustaría colaborar con Dua Lipa

Durante una reciente conversación en el pódcast de Lele Pons, la barranquillera fue consultada sobre el artista con el que le gustaría colaborar y con quien todavía no ha tenido la oportunidad de compartir un proyecto musical.

Tras pensarlo por unos segundos, la intérprete sorprendió al mencionar a una de las figuras más importantes del pop actual: Dua Lipa. La respuesta tomó por sorpresa a la influencer venezolana y rápidamente despertó la emoción de los fanáticos.

"Con Dua Lipa me gustaría. Sí, con Dua Lipa me encantaría. ¿Tú me estás oyendo? Que además habla español perfecto. Imagínate", comentó entre risas la cantante colombiana.

Shakira destacó que el dominio del español por parte de la artista británica podría ser el ingrediente perfecto para crear una canción que conecte con públicos de distintas partes del mundo.

(Foto: Shakira - Dua Lipa/ Instagram)

Las declaraciones no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de seguidores celebraron la posibilidad de que ambas artistas unan sus talentos en un futuro proyecto musical. Por ahora, no existe ningún anuncio oficial sobre una colaboración entre Shakira y Dua Lipa.