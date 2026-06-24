Lisa de BLACKPINK es la idol mejor pagada en redes sociales: ¿cuánto gana realmente?

La artista podría ganar alrededor de 1,6 millones de dólares por cada publicación. (Foto: LISA/ Instagram)

Lisa de BLACKPINK destaca como una de las celebridades más influyentes y mejor pagadas en redes sociales. El millonario monto que cobra sorprendió a fans.

Lisa, integrante de BLACKPINK, no solo es una de las figuras más populares del K-pop, sino también una de las celebridades con mayor valor comercial en Instagram a nivel mundial.

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¿Cuánto dinero gana Lisa en Instagram?

Según estimaciones de Instagram Analytics Auditor (IAA), la artista podría ganar alrededor de 1,6 millones de dólares por cada publicación patrocinada y cerca de 750.000 dólares por historias. Estas cifras la posicionan como la idol de K-pop mejor pagada en la plataforma.

De acuerdo con estos reportes, Lisa ya había alcanzado este récord en 2025, consolidando su impacto dentro de la industria digital y publicitaria. Aunque sus ingresos son elevados, aún no lidera el ranking global de ganancias en Instagram.

En esa lista destacan figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Selena Gomez, Kylie Jenner, Dwayne “The Rock” Johnson y Ariana Grande, quienes superan sus cifras por publicación. El alto valor comercial de Lisa se debe a su fuerte influencia en la moda y el lujo.

Marcas como Louis Vuitton y Bulgari han apostado por su imagen desde hace varios años, posicionándola como un referente internacional. En 2026, la artista también fue parte del comité anfitrión de la Met Gala, uno de los eventos más importantes del mundo de la moda, reforzando su presencia en la industria.