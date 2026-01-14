Planeta Awards: vota por tu artista y canción favorita y participa por un Nintendo Switch 2 - Términos y condiciones

Planeta Awards vota por tu artista y canción favorita y participa por un Nintendo Switch 2. Foto: CRP

¡Llegaron los Planeta Awards! Vota por tu artista y canción favorita y participa por el sorteo de una Nintendo Switch 2

Los Planeta Awards ya están en marcha y tú puedes ser parte de esta gran premiación de la música. Vota por tu artista y canción favorita y participa automáticamente por el sorteo de una Nintendo Switch 2. ¡Tu voto cuenta y además puedes ganar!



MEJOR ARTISTA NUEVO O GRUPO: * Olivia Dean Alex Warren Lola Young Katseye Damiano David

MEJOR CANCIÓN 25 HITS DEL AÑO * 'Golden' – KPop Demon Hunters 'Messy' – Lola Young 'Ordinary' – Alex Warren 'Luther' – Kendrick Lamar, SZA 'The Fate of Ophelia' – Taylor Swift

MEJOR CANCIÓN DANCE * 'Soda Pop' – KPop Demon Hunters 'Golden' – KPop Demon Hunters 'Sugar on My Tongue' – Tyler, The Creator 'Moonlit Floor' – Lisa 'The Dead Dance' – Lady Gaga

MEJOR CANCIÓN HIP HOP/R&B: * 'Anxiety' – Doechii 'Shake It to the Max' – Moliy, Silent Addy 'Folded' – Kehlani 'Luther' – Kendrick Lamar, SZA 'Killin It Girl' – Glorilla, J-Hope

MEJOR ALBUM DEL AÑO * 'Swag' – Justin Bieber 'Don't Tap the Glass' – Tyler, The Creator 'The Life of a Showgirl' – Taylor Swift 'Mayhem' – Lady Gaga 'Man's Best Friend' – Sabrina Carpenter

MEJOR COLABORACIÓN DEL AÑO * 'We Pray' – Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini 'Shake It to the Max' – Moliy, Silent Addy 'Killin It Girl' – Glorilla, J Hope 'Handlebars' – Jennie, Dua Lipa 'The Life of a Showgirl' – Taylor Swift, Sabrina Carpenter

MEJOR CANCIÓN K POP DEL AÑO * 'Jump' – BLACKPINK 'Do It' – Stray Kids 'Don't You Say You Love Me' – Jin 'Like Jennie' – Jennie 'Do the Dance' – Illit

MEJOR CANCIÓN POP * 'Abracadabra' – Lady Gaga 'Golden' – K Pop Demon Hunters 'Easy Lover' – Miley Cyrus 'Sorry I'm Here for Someone Else' – Benson Boone 'Born with a Broken Heart' – Damiano David

MEJOR ARTISTA DEL AÑO * Taylor Swift Sabrina Carpenter Lady Gaga Tyler, The Creator Justin Bieber

MEGA PLANETA DEL AÑO * 'Beautiful Things' – Benson Boone 'Golden' – KPop Demon Hunters 'Anxiety' – Doechii 'Mystical Magical' – Benson Boone 'We Pray' – Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna, Tini

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Concurso: VOTA EN LOS PLANETA AWARDS Y PARTICIPA POR UN NINTENDO SWICTH 2

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

1) Requisitos para participar.

Ingresa a la web de Radio Planeta (radioplaneta.pe), busca el banner del Planeta Awards, dale clic a éste e inscríbete completando el formulario con tus datos (nombre, apellidos, documento de identidad, correo electrónico, departamento, teléfono, y fecha de nacimiento) y votando por tu nominado favorito en cualquiera de las categorías del ranking.

Ten en cuenta que:

- Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del formulario en la web de Radio Planeta el día 14 de enero del 2026, hasta las 10:00 am. del 29 de enero del 2026.

- Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

- Podrás votar una vez al día durante la vigencia del concurso. Para que un voto del día se compute debes haber votado en todas las categorías. Cada voto equivale a un “ticket” en el “ánfora virtual” para el sorteo. Cada voto se registrará en la base de datos para el sorteo, por lo tanto, a más votos, más oportunidades de ganar. A pesar de lo anterior, el formulario con los datos personales solo deberá ser completado una vez durante el concurso.

- En caso de detectarse actividad anormal o ilícita del participante relacionada con el uso del formulario de participación, o en caso de detectar el uso de técnicas fraudulentas para la generación automática de votos, se penalizará a dicho participante cancelando su registro inmediatamente y bloqueando su participación en el resto del concurso, no pudiendo ser acreedor de ningún premio.

- El participante que no cumpla todos los requisitos arriba establecidos y/o no proporcione todos los datos personales solicitados y/o en caso éstos no sean actuales, correctos y verdaderos, podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio.

2) Ámbito del concurso

Esto concurso es válido sólo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 14 de enero del 2026 al 29 de enero del 2026.

4) Fecha del sorteo

29 de enero del 2026 a las 11:00 a.m.

5) Comunicación de resultados:

El nombre y apellidos del ganador del concurso, serán publicados el día 30 de enero del 2026 a partir de las 11 a.m. en la sección de concursos de Radio Planeta: www.planeta.pe/noticias/concursos/ . Además, el nombre y apellido del ganador podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos del ganador del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premio:

Un (1) ganador se llevará una consola Nintendo Switch 2.

Importante:

- Radio Planeta no asumirá ningún gasto (sea por transporte, alojamiento, bebidas, alimentos, etc.) para el recojo ni disfrute del premio.

- Los premios no son canjeables, reembolsables ni transferibles.

- Radio Planeta no se responsabiliza por la idoneidad y/o calidad de los premios ofrecidos.

7) Entrega del premio:

Radio Planeta se contactará con el ganador a más tardar el 6 de febrero del 2026 para coordinar la entrega de su premio. Ocurrido lo anterior, se remitirá al ganador un correo electrónico y/o mensaje vía Whatsapp (en caso el ganador cuente con esta aplicación) con la confirmación de la fecha y hora de entrega de su premio.

El ganador deberá acercarse a las instalaciones de Radio Planeta ubicadas en Juan Nepomucenos Vargas 147, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, en la fecha y horas indicadas en el correo y/o mensaje referido en el párrafo anterior. Solo se entregará el premio si el ganador se presenta en la fecha y horario exactos indicados.

No se permitirá el ingreso de acompañantes a la entrega de premios. El ganador deberá ingresar solo a las instalaciones de Radio Planeta a efectos de poder entregarle su premio.

Al momento de ingresar el ganador deberá: (i) presentar su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería); (ii) entregar 2 copias de su documento de identidad; y, (iii) firmar una constancia de haber recibido su premio de manera satisfactoria.

Si el ganador no puede acercarse a las instalaciones de Radio Planeta a recoger su premio, puede enviar a un representante con una carta poder simple que tenga la firma y huella digital del ganador. El representante deberá presentar su documento de identidad en original y 2 copias de éste, así como una copia del documento de identidad del ganador y deberá firmar la constancia de haber recibido el premio.

En todo momento el ganador o su representante, en caso corresponda, deberá cumplir y respetar los procedimientos y protocolos de seguridad establecidos por Radio Planeta y que le sean indicados por personal de Radio Planeta, de lo contrario, no podrá ingresar y/o permanecer en las instalaciones.

En caso de que, a criterio de Radio Planeta, se detecte algún caso de intento de suplantación de identidad (o que una persona intente hacerse pasar por algún ganador) y/o que se han brindado datos falsos, ya sea al momento de participar o al momento de reclamar su premio, podrán iniciarse las acciones legales que correspondan (incluso penales) en contra de dichas personas.

8) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, informada, libre e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C. (en adelante Radio Planeta o CRP), domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos quién actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, correo electrónico, tipo de documento, DNI / Pasaporte / Carnet de Extrangería, número de celular y departamento, y en caso de resultar ganador, demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la “Constancia de Entrega” del premio correspondiente.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos Personales denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores y, de ser el caso, la entrega del premio o premios respectivos; (ii) la publicidad y difusión comercial necesaria por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador en la realización del concurso;, (iii) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (iv) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y/o que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por éste no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. ​35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargados de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la normativa de protección de datos personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al concurso: https://crpradios.pe/wp-content/uploads/2023/09/POLITICA_DE_TRATAMIENTO_DE_DATOS_PERSONALES-2022_10.pdf.

9) Disposiciones Finales:

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y Radio Planeta se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

Radio Planeta podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

Radio Planeta se reserva el derecho de anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

La participación en este concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones establecidos en el presente documento, así como de las decisiones que adopte Radio Planeta, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia del Concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.