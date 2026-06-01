Olivia Rodrigo rompe el silencio sobre los rumores de rivalidad con Taylor Swift

Olivia Rodrigo desmintió tener una rivalidad con Taylor Swift. (Foto: ¡HOLA!)

La querida actriz realizó inesperada confesión sobre Taylor Swift y sorprendió a sus fans.

Olivia Rodrigo volvió a pronunciarse sobre los rumores que desde hace años circulan en redes sociales acerca de una supuesta rivalidad con Taylor Swift. Lejos de alimentar las especulaciones, la intérprete de "Vampire" dejó claro que no presta atención a las teorías creadas.

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¿Rivales o amigas? Olivia Rodrigo responde a las especulaciones sobre Taylor Swift

Durante una entrevista con The New York Times, la artista de 23 años aseguró que no pierde tiempo analizando los comentarios o rumores que surgen constantemente sobre su vida personal y profesional.

"No le doy tanta importancia. Creo que es algo inherente a la profesión, algo normal. Si me pusiera a analizar cada teoría de los detectives de internet sobre mi vida o mis relaciones, creo que me volvería loco. Simplemente no hay tiempo suficiente en el día", expresó la cantante.

Las declaraciones llegan en medio de años de especulaciones sobre una supuesta tensión entre Olivia Rodrigo y Taylor Swift, una versión que nunca ha sido confirmada por ninguna de las dos artistas.

De hecho, cuando Olivia comenzó a conquistar la industria musical gracias al éxito mundial de "Driver's License", Taylor Swift fue una de las primeras celebridades en demostrar públicamente su apoyo. En 2021, la intérprete de "Cruel Summer" compartió una publicación en redes sociales celebrando el éxito de la joven cantante y escribió una frase que se volvió viral: "Digo que es mi bebé y estoy muy orgullosa".

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Por su parte, Olivia Rodrigo tampoco ocultó en varias ocasiones la admiración que sentía por la estrella del pop. Incluso llegó a describirla como "la persona más amable del mundo entero" y aseguró sentirse afortunada de haber crecido escuchando su música.

"Me siento muy afortunada de haber nacido en el momento justo para poder admirar a alguien como ella. Creo que es increíble, y todo su apoyo, su genuina compasión y su entusiasmo por mí han sido simplemente surrealistas", comentó anteriormente.