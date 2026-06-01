Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una íntima ceremonia privada

Los recién casados optaron por una ceremonia sumamente privada e intima. (Foto: Dua Lipa - Callum Turner/ Instagram)

La ceremonia civil de Dua Lipa y Callum Turner fue sumamente íntima. Conoce AQUÍ todos los detalles.

Dua Lipa sorprendió a sus fans al contraer matrimonio con el actor Callum Turner en una íntima ceremonia celebrada en Londres. La pareja se dio el "sí, acepto" en el histórico Old Marylebone Town Hall, uno de los registros civiles más emblemáticos del Reino Unido.

Así fue la exclusiva boda de Dua Lipa

Según diversos medios internacionales, el enlace se realizó en estricta privacidad y contó únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos. Las primeras imágenes difundidas muestran a los recién casados saliendo del recinto mientras eran recibidos con confeti y pétalos de flores por parte de sus invitados.

Fiel a su estilo, Dua Lipa optó por alejarse del tradicional vestido de novia. La estrella lució un exclusivo diseño de alta costura de Schiaparelli, complementado con guantes, un sombrero blanco de ala ancha y zapatos Christian Louboutin. Por su parte, Callum Turner eligió un elegante traje azul marino de corte clásico.

La historia de amor entre ambos comenzó a captar la atención pública a inicios de 2024, cuando fueron vistos juntos en diversos eventos. Meses después oficializaron su romance y, en 2025, la intérprete de "Levitating" confirmó su compromiso.

Aunque la boda celebrada en Londres fue discreta y reservada, varios medios aseguran que la pareja ya prepara una segunda celebración mucho más lujosa en Sicilia, Italia. Este evento reuniría a importantes figuras del espectáculo internacional y podría convertirse en una de las citas sociales más comentadas del año.

(Foto: Dua Lipa/ Instagram)

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Entre los nombres que suenan como posibles invitados destacan Charli XCX, Elton John, Mark Ronson y Donatella Versace, quienes formarían parte de una exclusiva lista de celebridades que acompañarían a Dua Lipa y Callum Turner en esta nueva etapa de sus vidas.