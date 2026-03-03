Una tarde de otro planeta – Edición aniversario - Términos y condiciones

Una tarde de otro planeta – Edición aniversario. Foto: CRP

Serán 6 ganadores dobles quienes vivirán una increíble tarde de adrenalina en Rally Kart, donde podrán correr, competir y celebrar el aniversario de tu Planeta como se debe.

Radio Planeta cumple años y queremos celebrarlo contigo a toda velocidad. Llega “Una Tarde de Otro Planeta – Edición Aniversario”, una experiencia llena de emoción, competencia y diversión junto a tus locutores favoritos.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Concurso: UNA TARDE DE OTRO PLANETA

*Concurso organizado por CRP Medios y Entretenimiento SAC con RUC 20382350368 (CRP o Radio Planeta)

1) ¿Qué debes hacer?

Ingresa al Instagram de radio Planeta (https://www.instagram.com/radioplanetafm/) y dale “seguir”.

Busca el post anclado del concurso.

"Comenta” el post etiquetando a un amig@ y asegúrate que esta persona también nos “siga” y listo. ¡Ya estás participando!

Importante:

Para participar debes ser mayor de edad, es decir, debes tener más de 18 años.

Se podrá participar en el concurso desde la hora de publicación del post en la cuenta de Instagram de Radio Planeta el día 2 de marzo del 2026, hasta las 11 a.m. del 16 de marzo del 2026.

Todos los que cumplan todos los requisitos antes establecidos, y los presentes términos y condiciones, participarán en el sorteo.

Solo se podrá participar una vez; es decir, sólo se podrá ingresar un “comentario”. Si el participante ingresa más de un "comentario", sólo se considerará como válido uno de ellos (a elección de Radio Planeta), y siempre que se haya cumplido con los demás requisitos.

Si el participante desea “etiquetar” a más de una persona en su “comentario”, ello no invalidará su participación en el concurso, pero tampoco implicará más opciones de ganar.

El participante es responsable del contenido de sus “comentarios” y de las “etiquetas” que realice.

Los “comentarios” que se publiquen no deben tener, a criterio de Radio Planeta contenidos obscenos, discriminatorios, racistas, difamatorios, sexualmente explícitos o contenido inapropiado para su difusión, o contenidos que afecten la legislación peruana, sean contrarios a la moral, buenas costumbres y/o ética comercial de Radio Planeta, a criterio de ésta. Los participantes serán descalificados de forma automática en caso de que su comentario se encuentre en alguno de los supuestos mencionados.

En caso de detectarse actividad anormal y/o ilícita del participante en Instagram relacionada al concurso (por ejemplo, si se crea varias cuentas falsas para poder participar, hackeos, etc.) se penalizará a dicho usuario, eliminándolo del concurso inmediatamente, y bloqueando su perfil de la página de Instagram de Radio Planeta.

2) Ámbito del concurso

Esto concurso es válido solo en Lima Metropolitana y Callao.

3) Vigencia del concurso

Del 2 de marzo del 2026 al 16 de marzo del 2026.

4) Fecha del sorteo (elección de ganadores)

16 de marzo del 2026 a las 12:00 m. (mediodía)

Radio Planeta se pondrá en contacto con cada ganador (vía mensaje interno de Instagram) para poder solicitarle: (i) sus datos personales y de contacto (nombres, apellidos, documento de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono); y, (ii) confirme si es mayor de edad; con la finalidad de entregar el premio correspondiente.

Los ganadores tendrán un plazo de 2 horas para responder (vía mensaje interno de Instagram) con los dos puntos indicados en el párrafo anterior. En caso de que dentro de este plazo un ganador no responda los dos puntos mencionados y/o resultara que éstos no son actuales, correctos y verdaderos, y/o resultara que el ganador es menor de edad, el ganador será descalificado del Concurso y se procederá a elegir a otro ganador entre los demás participantes del sorteo, y así sucesivamente hasta tener a otro ganador.

5) Comunicación de resultados:

El nombre y apellidos de los ganadores del concurso que hayan cumplido con lo dispuesto en el punto 4 anterior, serán publicados el día 17 de marzo del 2026 a partir de las 5 p.m. en la sección de concursos de planeta: www.planeta.pe/noticias/concursos/ y en el post del concurso de Instagram de Radio Planeta. Además, el nombre y apellidos de los ganadores podrán ser publicados durante la programación de Radio Planeta.

Sin perjuicio de lo anterior, el nombre y apellidos de los ganadores del concurso podrían ser incluso publicados antes de la fecha y/u hora indicados.

6) Premios:

Seis (6) ganadores se llevarán, cada uno, la oportunidad de disfrutar del aniversario de Radio Planeta (en adelante, el “Evento”) que se realizará el 20 de marzo del 2026 a las 6 p.m. en el establecimiento “Rally Kart” ubicado en el Centro Comercial Jockey Plaza ubicado en el distrito de Surco, provincia y departamento de Lima, donde los ganadores y sus acompañantes podrán participar además junto con locutores de Radio Planeta, en un total de cinco (5) sesiones de karts de diez (10) vueltas cada una (en adelante, las “Sesiones”).

El premio se sujeta a las condiciones siguientes

El Evento tendrá una duración aproximada de una (1) hora y durante la realización de éste los ganadores y sus acompañantes, junto con locutores de Radio Planeta, podrán disfrutar de un total de cinco (5) sesiones de diez (10) vueltas cada una (inicialmente se dividirá a los participantes en grupos de cuatro, y mientras un grupo conduce los karts, el otro interactuará y compartirá con locutores de Radio Planeta).

Sólo podrán participar en las Sesiones personas mayores de edad.

Cada una de las Sesiones tendrá una duración aproximada de entre ocho (8) y doce (12) minutos, por lo que las cinco (5) Sesiones tendrán una duración aproximada de sesenta (60) minutos en total.

La estatura mínima para poder participar es de 1.40 metros.

Serán tres únicas Sesiones en las que participarán todos los ganadores y sus acompañantes, así como por lo menos un locutor de Radio Planeta (a ser definido por CRP a su libre criterio) y por representantes de Radio Planeta que sean designados por CRP, el 20 de marzo del 2026 a las 6 p.m. del 21 de marzo del 2026 en Rally Kart del Jockey Plaza, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima (en adelante, el “Establecimiento”). Cada ganador deberá presentarse con su acompañante en el Establecimiento en el lugar el día y hora exactos indicados a efectos de coordinar el ingreso a las instalaciones del Establecimiento. En caso algún ganador no se presente en el lugar, en el día y hora establecidos, perderá el derecho a las Sesiones. El traslado al Establecimiento corre por cuenta única y exclusiva de cada ganador, tanto respecto de él como de su acompañante.

A efectos de ingresar al Establecimiento cada ganador y su acompañante deberá presentar su documento de identidad original (DNI, Pasaporte o Carné de Extranjería). Además, los ganadores deberán entregar 2 copias de su documento de identidad y firmar una constancia de haber recibido su premio de manera satisfactoria.

Radio Planeta únicamente brindará el acceso de los ganadores y sus acompañantes al Establecimiento para poder disfrutar de las Sesiones en la forma detallada en los presentes Términos y Condiciones y, en ese sentido, Radio Planeta no se responsabiliza por la idoneidad o calidad de las Sesiones, ni de las instalaciones, servicios o funcionamiento del Establecimiento; en tanto que los mismos no se encuentran a cargo de CRP.

Radio Planeta no es la administradora ni propietaria del Establecimiento ni de sus instalaciones o servicios que en éste se prestan, no siendo Radio Planeta responsable de hechos atribuibles a la administradora o propietaria que pueden determinar la imposibilidad de ingresar al Establecimiento y/o de participar en las Sesiones.

La entrada y el ingreso al Establecimiento se regirán por los términos y condiciones que establece y ALVINKARTS S.A.C. con RUC N° 20611661674, empresa encargada del Establecimiento; entre los que se encuentran los siguientes, que son aceptados por los participantes al momento de su inscripción al concurso, debiendo los participantes firmar de manera previa a participar en las Sesiones, una declaración jurada en favor de ALVINKARTS S.A.C. indicando que conocen que el Karting es un deporte no un juego, y se debe conducir con precaución y no chocar mal intencionadamente a los demás para mantener una carrera sana y segura, y que declaran conocer y reconocen y estar conscientes de los riegos que implica participar de la disciplina denominada Karting; y en consecuencia que se obligan, entre otros, a:

Respetar y cumplir de manera irrestricta y acabada el Reglamento de la pista del Establecimiento de esta forma: (i) se comprometen a conducir y actuar con la mayor prudencia y cuidado posible, manteniendo la velocidad adecuada para resguardar su seguridad como la de los demás participantes; (ii) se comprometen a respetar al personal del Establecimiento; y, (iii) se comprometen a respetar a los demás participantes. Declaran estar en condiciones físicas y psíquicas compatibles con el desarrollo de la actividad, es decir, no se encuentran bajo la influencia del alcohol, drogas ni sustancias sicotrópicas, o en su caso de medicamentos que alteren mi capacidad motora o cognitiva, en caso contrario deben informarlo inmediatamente al personal del Establecimiento. Declaran voluntariamente hacerse responsables directos y absolutos de todas sus acciones que como consecuencia de un actuar irresponsable y negligente genere los daños y/o perjuicios a personas o a la propiedad privada, declarando hacerse responsables del adecuado uso de los equipos que se le otorguen en arriendo y de las instalaciones del Establecimiento, obligándose eventualmente a la indemnización de los perjuicios que el Establecimiento determine en conformidad a la ley y reglamentos vigentes. Liberan de toda responsabilidad a ALVINKARTS S.A.C. con RUC N° 20611661674 de toda responsabilidad en sede civil y penal por los daños y perjuicios que sean consecuencia directa o inmediata del incumplimiento de lo acá indicado, salvo todas aquellas circunstancias o eventualidades derivadas de fuerza mayor o caso fortuito o atribuibles a responsabilidad de la referida empresa ALVINKARTS S.A.C.

El ganador exime a Radio Planeta de cualquier clase de responsabilidad por los eventos generados por éste o por su acompañante, al no seguir las instrucciones que se le hayan impartido para el disfrute o desarrollo de las Sesiones, o que se encuentren fuera de control de la administradora o propietaria del Establecimiento ALVINKARTS S.A.C. o sus empleados o personal, eximiendo a Radio Planeta de cualquier tipo de responsabilidad ya sea civil, administrativa y/o penal, con motivo de cualquier contingencia vinculada a las Sesiones y/o al premio otorgado.

El premio no podrá cederse, transferirse ni canjearse.

El premio no incluye gastos (ni por transporte, alimentos, bebidas, alojamiento, etc. para el recojo y/o disfrute del premio). El traslado al Establecimiento corre por cuenta única y exclusiva del ganador, tanto respecto de él como de su acompañante.

8) Protección de Datos Personales:

El participante autoriza y consiente de manera voluntaria, previa, expresa, libre, informada e inequívoca a CRP Medios y Entretenimiento S.A.C., domiciliada en Justo Pastor Dávila 197, Chorrillos (en adelante Radio Planeta o CRP), quien actuará como responsable de los datos personales de los cuales el participante es titular, para que recopile, registre, almacene, consulte, suprima, y utilice (“tratar” o “trate”) sus siguientes datos personales: nombres, apellidos, documento de identidad, dirección de correo electrónico, teléfono, perfil de Instagram, comentarios en las publicaciones del concurso, y demás mensajes privados para contacto con los participantes por Instagram, correo electrónico y WhattsApp, los demás datos personales solicitados para la entrega del premio y firma de la Constancia de Entrega del premio correspondiente de ser el caso.

Los datos personales serán incorporados al Banco de Datos denominado “Concursos” de titularidad de CRP y ubicado en su domicilio legal consignado líneas arriba, para las siguientes finalidades: (i) realizar las gestiones, coordinaciones y demás manejo necesario para llevar a cabo el concurso, incluyendo la determinación del ganador o ganadores; (ii) la publicidad y difusión comercial por distintos medios digitales y físicos (sitios web, redes sociales, radios, televisión, paneles, avisos en prensa, etc.) en lo concerniente a la participación como concursante y ganador de la realización del concurso; (iii) análisis de perfiles de los participantes con fines de gestionar su participación en el sorteo; (iv) de ser necesario, consignar el ulterior ingreso al padrón de ganadores del concurso, junto con las gestiones comerciales necesarias para ello; y, (v) demás obligaciones legales que resulten aplicables a CRP como consecuencia o que estén relacionadas con el concurso y que sean finalidades necesarias para la participación del concursante o la premiación del ganador.

El participante que no proporcione todos los datos personales solicitados y/o si se determina que los datos personales proporcionados por estos no son actuales, reales, correctos y verdaderos; podrá ser descalificado en cualquier momento del concurso, no pudiendo ser en consecuencia acreedor de ningún premio; así hubiera ganado el sorteo o concurso. Salvo CRP mencione expresamente lo contrario, los datos personales que le sean solicitados al participante y/o ganador, serán considerados necesarios para acreditar su participación en el concurso. Los datos personales podrán ser conservados por CRP por un plazo máximo de cinco (5) años.

CRP podrá: (a) transferir los datos personales a entidades públicas legalmente facultadas dentro del ámbito de sus competencias, ya sea ante el requerimiento de éstas, o en cumplimiento de la normativa vigente o futura; o, a entidades privadas que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades detalladas anteriormente, tales como agencias de publicidad, branding y línea corporativa, empresas de turismo, empresas de eventos y concursos, empresas financieras, demás clientes, proveedores, entre otros que fueran necesarios; y, (b) encargar el tratamiento de los datos personales a empresas privadas para distintas finalidades necesarias, entre ellas, la compañía Aiir Inc., con Tax ID No. 35-2506112 y domicilio en 244 5th Ave #200, New York, NY United States, quien brinda el servicio de almacenamiento en la nube en servidores ubicados en Estados Unidos de Norteamérica. Todos los receptores y/o encargos de los datos personales deberán cumplir con las medidas de seguridad, organizativas y de confidencialidad detalladas en la Ley de Protección de Datos Personales, su Reglamento y demás normativa aplicable (Normativa de Protección de Datos Personales).

El participante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) enviando un correo electrónico a la dirección lpdp@crp.pe o, en su defecto, enviando una correspondencia a la dirección física señalada. En caso requiera se le envíe el detalle de las transferencias de los datos personales realizadas a terceros y el detalle de los encargados de tratamiento, esta información deberá ser proporcionada en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario, incluyendo la identificación, domicilio y finalidad para las cuales se realizaron las transferencias de los datos personales o encargos de tratamiento, de acuerdo a las disposiciones de la Normativa de Protección de Datos Personales.

El participante declara haber revisado, comprendido y encontrarse de acuerdo con la información prevista en Política de Tratamiento de Datos Personales ubicada en el siguiente enlace, específicamente con lo establecido en el numeral II de la misma aplicable al Concurso: https://crpradios.pe/wp-content/uploads/2023/11/Politica_de_Tratamiento_de_Datos_Personales.pdf.

9) Disposiciones Finales:

Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización de este concurso los participantes y Radio Planeta se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios del Distrito Judicial de Lima Metropolitana, renunciando al fuero de los domicilios que les pudieran corresponder.

Radio Planeta podrá modificar los Términos y Condiciones de este concurso cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia de este concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.

Radio Planeta se reserva el derecho de anular, cancelar, suspender este concurso por caso fortuito, hechos de fuerza mayor o hechos de terceros. Asimismo, Radio Planeta se reserva el derecho de no entregar el premio en caso de incumplimiento por parte del ganador de los presentes términos y condiciones, por no corresponderle.

La participación en este concurso constituye aceptación plena y sin reservas de cada uno de los términos y condiciones generales establecidas en el presente documento, así como de las decisiones que adopte Radio Planeta, conforme a derecho, sobre cualquier cuestión no prevista acá, siempre y cuando las mismas no alteren la esencia de este concurso o establezcan condiciones menos favorables para los participantes.