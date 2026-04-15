¿Cómo será el vestido de novia de Taylor Swift? Este es el diseño que habría elegido la cantante

El vestido de Taylor estaría inspirado en el glamour del Hollywood clásico. (Foto: Taylor Swift/ Instagram)

¡Realmente hermoso! Se reveló cuál sería el vestido que luciría Taylor Swift en su boda con Travis Kelce.

Las expectativas en torno a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce continúan creciendo a medida que se conocen nuevos detalles sobre la esperada ceremonia. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el posible diseño del vestido de novia, que tendría una fuerte inspiración en el glamour del Hollywood clásico.

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¿Cómo será el vestido de novia de Taylor Swift?

Según reportes del Daily Mail, la artista estaría tomando como referencia a Elizabeth Taylor, una de las figuras más emblemáticas del cine del siglo XX. Este guiño no resulta sorprendente, considerando la admiración que Swift ha manifestado en varias ocasiones por la icónica actriz.

El vestido que usaría la cantante evocaría específicamente el diseño que Elizabeth Taylor lució en su primera boda en 1950. Se trataría de una pieza con cintura marcada, encaje delicado y un estilo romántico que refleja la elegancia de otra época.

Además, Swift ha reforzado su vínculo con la actriz al incluir una canción titulada “Elizabeth Taylor” en su más reciente álbum, 'The Life of a Showgirl', cuyo videoclip fue lanzado recientemente.

(Foto: Taylor Swift/ Instagram - Getty Images)

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De acuerdo con una fuente citada por el medio, la cantante pasó mucho tiempo revisando fotografías antiguas de la actriz durante la grabación del video, lo que habría influido directamente en su elección estética para este importante momento.

Este detalle reafirma el gusto de Taylor Swift por los íconos clásicos y la estética retro, elementos que han marcado tanto su música como su propuesta visual a lo largo de su carrera.