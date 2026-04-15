Taylor y BTS encabezan la lista de nominados en los AMAs 2026

Taylor Swift, la más premiada de los American Music Awards con 40 galardones, lidera las nominaciones de los American Music Awards 2026.
La temporada de premios musicales ya empieza a tomar fuerza con el anuncio oficial de los nominados a los American Music Awards 2026, una de las ceremonias más importantes y esperadas del año en la industria.
Grandes artistas como Taylor Swift, Bad Bunny, BTS y Sabrina Carpenter lideran las nominaciones, en una edición que combina éxitos mundiales, fenómenos virales y figuras muy fuertes en plataformas digitales.
¿Cuándo serán los AMAs 2026?
La ceremonia de los American Music Awards 2026 se realizará el lunes 25 de mayo y podrá verse a través de CBS y Paramount+. Este año vuelve a destacar la variedad de géneros, incluyendo pop, hip-hop, R&B, country, música latina, K-pop y electrónica.
Lista de nominados de los AMAs 2026
Artista del año
- Bad Bunny
- Bruno Mars
- BTS
- Harry Styles
- Justin Bieber
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Nuevo artista del año
- Alex Warren
- Ella Langley
- KATSEYE
- Leon Thomas
- Olivia Dean
- Sombr
Álbum del año
- Cardi B – ‘AM I THE DRAMA?’
- Fuerza Regida – ‘111xpantia’
- Justin Bieber – ‘SWAG’
- Lady Gaga – ‘Mayhem’
- Morgan Wallen – ‘I'm The Problem’
- Olivia Dean – ‘The Art of Loving’
- Playboi Carti – ‘MUSIC’
- Sabrina Carpenter – ‘Man's Best Friend’
- Tate McRae – ‘So Close To What’
- Taylor Swift – ‘The Life of a Showgirl’
Canción del año
- Alex Warren – ‘Ordinary’
- Ella Langley – ‘Choosin' Texas’
- Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – ‘Golden’
- Kehlani – ‘Folded’
- Leon Thomas – ‘MUTT’
- Morgan Wallen – ‘I'm The Problem’
- Olivia Dean – ‘Man I Need’
- Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
- Sombr – ‘back to friends’
- Taylor Swift – ‘The Fate of Ophelia’
Colaboración del año
- BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – ‘All The Way’
- David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – ‘Gone Gone Gone’
- Morgan Wallen, Tate McRae – ‘What I Want’
- PinkPantheress, Zara Larsson – ‘Stateside’
- Shaboozey, Jelly Roll – ‘Amen’
- Canción social del año
- Disco Lines, Tinashe – ‘No Broke Boys’
- PinkPantheress – ‘Illegal’
- Role Model – ‘Sally, When The Wine Runs Out’
- Tyla – ‘CHANEL’
- Zara Larsson – ‘Lush Life’
Mejor videoclip
- KATSEYE – ‘Gnarly’
- ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – ‘Berghain’
- Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
- Taylor Swift – ‘The Fate of Ophelia’
- Tyla – ‘CHANEL’
Mejor banda sonora
- ‘F1 El álbum’
- ‘Hazbin Hotel: Temporada dos’
- ‘KPop Demon Hunters’
- ‘Wicked: For Good’
- Charli XCX – ‘Cumbres Borrascosas’
Gira del año
- Beyoncé – ‘Cowboy Carter Tour’
- Kendrick Lamar, SZA – ‘Grand National Tour’
- Lady Gaga – ‘The Mayhem Ball’
- Oasis – ‘Oasis Live '25 Tour’
- Shakira – ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’
Gira Breakout
- Benson Boone – ‘American Heart World Tour’
- Kali Uchis – ‘The Sincerely, Tour’
- The Marías – ‘Submarine Tour’
- Megan Moroney – ‘Am I Okay? Tour’
- Sleep Token – ‘Even in Arcadia Tour’
Álbum revelación del año
- Olivia Dean – ‘The Art of Loving’
- Sombr – ‘I Barely Know Her’
- Zara Larsson – ‘Midnight Sun’
Mejor canción retro
- 4 Non Blondes – ‘What's Up’
- Black Eyed Peas – ‘Rock That Body’
- Goo Goo Dolls – ‘Iris’
Mejor interpretación vocal
- Alex Warren – ‘Ordinary’
- HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami) – ‘Golden’
- Lady Gaga – ‘Abracadabra’
- RAYE – ‘WHERE IS MY HUSBAND!’
- SIENNA SPIRO – ‘Die on this Hill’
Canción del verano
- Alex Warren – ‘FEVER DREAM’
- Bella Kay – ‘iloveitiloveitiloveit’
- BTS – ‘SWIM’
- Ella Langley – ‘Choosin' Texas’
- Harry Styles – ‘American Girls’
- Noah Kahan – ‘The Great Divide’
- PinkPantheress, Zara Larsson – ‘Stateside’
- Sombr – ‘Homewrecker’
- Tame Impala, JENNIE – ‘Dracula’
- Taylor Swift – ‘Elizabeth Taylor’
Mejor artista masculino de pop
- Alex Warren
- Benson Boone
- Ed Sheeran
- Harry Styles
- Justin Bieber
Mejor artista femenina de pop
- Lady Gaga
- Olivia Dean
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
- Taylor Swift
Artista pop revelación
- KATSEYE
- SIENNA SPIRO
- Zara Larsson
Mejor canción pop
- Alex Warren – ‘Ordinary’
- HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami) – ‘Golden’
- Olivia Dean – ‘Man I Need’
- Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
- Taylor Swift – ‘The Fate of Ophelia’
Mejor álbum pop
- Lady Gaga – ‘Mayhem’
- Olivia Dean – ‘The Art of Loving’
- Sabrina Carpenter – ‘Man's Best Friend’
- Tate McRae – ‘So Close To What’
- Taylor Swift – ‘The Life of a Showgirl’
- CATEGORÍAS COUNTRY
Mejor artista masculino de música country
- Jelly Roll
- Luke Combs
- Morgan Wallen
- Riley Green
- Shaboozey
Mejor artista femenina de música country
- Ella Langley
- Kelsea Ballerini
- Lainey Wilson
- Megan Moroney
- Miranda Lambert
Mejor dúo o grupo de música country
- Brooks & Dunn
- Old Dominion
- Rascal Flatts
- Treaty Oak Revival
- Zac Brown Band
Artista revelación de la música country
- Sam Barber
- Tucker Wetmore
- Zach Top
Mejor canción country
- BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – ‘All The Way’
- Ella Langley – ‘Choosin' Texas’
- Morgan Wallen – ‘Just In Case’
- Russell Dickerson – ‘Happen To Me’
- Shaboozey – ‘Good News’
Mejor álbum country
- BigXthaPlug – ‘I Hope You're Happy’
- Megan Moroney – ‘Cloud 9’
- Morgan Wallen – ‘I'm The Problem’
- Sam Barber – ‘Restless Mind’
- Tucker Wetmore – ‘What Not To’
Mejor artista masculino de hip-hop
- Don Toliver
- Kendrick Lamar
- Playboi Carti
- Tyler, The Creator
- YoungBoy Never Broke Again
Mejor artista femenina de hip-hop
- Cardi B
- Doechii
- GloRilla
- Sexyy Red
- YKNIECE
Artista revelación del hip-hop
- EsDeeKid
- Monaleo
- PLUTÓN
Mejor canción de hip-hop
- Cardi B – ‘ErrTime’
- Drake – ‘NOKIA’
- Gunna, Burna Boy – ‘wgft’
- Playboi Carti, The Weeknd – ‘Rather Lie’
- YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – ‘Take Me Thru Dere’
Mejor álbum de hip-hop
- Cardi B – ‘AM I THE DRAMA?’
- Don Toliver – ‘OCTANE’
- Gunna – ‘The Last Wun’
- Playboi Carti – ‘MUSIC’
- YoungBoy Never Broke Again – ‘MASA’
- CATEGORÍAS DE R&B
Mejor artista masculino de R&B
- Bruno Mars
- Chris Brown
- Daniel César
- PARTYNEXTDOOR
- The Weeknd
Mejor artista femenina de R&B
- Kehlani
- Summer Walker
- SZA
- Teyana Taylor
- Tyla
Artista revelación de R&B
- Leon Thomas
- Mariah the Scientist
- Ravyn Lenae
Mejor canción de R&B
- Bruno Mars – ‘I Just Might’
- Chris Brown, Bryson Tiller – ‘It Depends’
- Kehlani – ‘Folded’
- Leon Thomas – ‘MUTT’
- Mariah the Scientist – ‘BURNING BLUE’
Mejor álbum de R&B
- Bruno Mars – ‘The Romantic’
- Justin Bieber – ‘SWAG’
- Leon Thomas – ‘MUTT’
- Mariah the Scientist – ‘HEARTS SOLD SEPARATELY’
- Summer Walker – ‘Finally Over It’
Mejor artista latino masculino
- Bad Bunny
- Junior H
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Doble P
Mejor artista latina femenina
- Gloria Estefan
- KAROL G
- Natti Natasha
- ROSALÍA
- Shakira
Mejor dúo o grupo latino
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y su Norteño Banda
Artista latino revelación
- Beéle
- Kapo
- Netón Vega
Mejor canción latina
- Bad Bunny – ‘NUEVAYoL’
- Benny Blanco, Selena Gomez, The Marías – ‘Ojos Tristes’
- Fuerza Regida – ‘Marlboro Rojo’
- Fuerza Regida, Grupo Frontera – ‘ME JALO’
- Karol G – ‘LATINA FOREVA’
Mejor álbum latino
- Fuerza Regida – ‘111xpantia’
- Karol G – ‘Tropicoqueta’
- Netón Vega – ‘Mi Vida Mi Muerte’
- Peso Pluma, Tito Doble P – ‘DINASTÍA’
- ROSALÍA – ‘Lux’
Mejor artista de rock/alternativo
- Deftones
- Linkin Park
- The Marías
- Sleep Token
- Twenty One Pilots
Artista revelación de rock/alternativo
- Geese
- Gigi Pérez
- Sombr
Mejor canción de rock/alternativa
- Noah Kahan – ‘The Great Divide’
- Linkin Park – ‘Up From The Bottom’
- Sombr – ‘Back to friends’
- Sublime – ‘Ensenada’
- Tame Impala – ‘Dracula’
Mejor álbum de rock/alternativo
- Sleep Token – ‘Even In Arcadia’
- Sombr – ‘I Barely Know Her’
- Tame Impala – ‘Deadbeat’
- Twenty One Pilots – ‘Breach’
- Zach Bryan – ‘With Heaven On Top’
Mejor artista de música dance/electrónica
- Calvin Harris
- David Guetta
- Fred again...
- Illenium
- John Summit
Mejor artista masculino de K-Pop
- ATEEZ
- BTS
- ENHYPEN
- Stray Kids
- TOMORROW X TOGETHER
Mejor artista femenina de K-Pop
- Aespa
- BLACKPINK
- ILLIT
- LE SSERAFIM
- TWICE
Mejor artista de Afrobeats
- Burna Boy
- MOLIY
- Rema
- Tyla
- Wizkid
Mejor artista de música americana/folk
- Lord Huron
- The Lumineers
- Mumford & Sons
- Noah Kahan
- Tyler Childers
