Taylor y BTS encabezan la lista de nominados en los AMAs 2026

Los American Music Awards 2026 se realizará el lunes 25 de mayo.

Taylor Swift, la más premiada de los American Music Awards con 40 galardones, lidera las nominaciones de los American Music Awards 2026.

La temporada de premios musicales ya empieza a tomar fuerza con el anuncio oficial de los nominados a los American Music Awards 2026, una de las ceremonias más importantes y esperadas del año en la industria.

Grandes artistas como Taylor Swift, Bad Bunny, BTS y Sabrina Carpenter lideran las nominaciones, en una edición que combina éxitos mundiales, fenómenos virales y figuras muy fuertes en plataformas digitales.

PUEDES VER: Selena Gómez se reencontró con Demi Lovato tras casi una década de distanciamiento

¿Cuándo serán los AMAs 2026?

La ceremonia de los American Music Awards 2026 se realizará el lunes 25 de mayo y podrá verse a través de CBS y Paramount+. Este año vuelve a destacar la variedad de géneros, incluyendo pop, hip-hop, R&B, country, música latina, K-pop y electrónica.



(Foto: Instagram)

PUEDES VER: Justin Bieber reapareció en Coachella 2026 y emocionó a fans con un homenaje a sus inicios

Lista de nominados de los AMAs 2026

Artista del año

Bad Bunny

Bruno Mars

BTS

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Nuevo artista del año

Alex Warren

Ella Langley

KATSEYE

Leon Thomas

Olivia Dean

Sombr

Álbum del año

Cardi B – ‘AM I THE DRAMA?’

Fuerza Regida – ‘111xpantia’

Justin Bieber – ‘SWAG’

Lady Gaga – ‘Mayhem’

Morgan Wallen – ‘I'm The Problem’

Olivia Dean – ‘The Art of Loving’

Playboi Carti – ‘MUSIC’

Sabrina Carpenter – ‘Man's Best Friend’

Tate McRae – ‘So Close To What’

Taylor Swift – ‘The Life of a Showgirl’

Canción del año

Alex Warren – ‘Ordinary’

Ella Langley – ‘Choosin' Texas’

Las voces cantantes de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – ‘Golden’

Kehlani – ‘Folded’

Leon Thomas – ‘MUTT’

Morgan Wallen – ‘I'm The Problem’

Olivia Dean – ‘Man I Need’

Sabrina Carpenter – ‘Manchild’

Sombr – ‘back to friends’

Taylor Swift – ‘The Fate of Ophelia’

Colaboración del año

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – ‘All The Way’

David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – ‘Gone Gone Gone’

Morgan Wallen, Tate McRae – ‘What I Want’

PinkPantheress, Zara Larsson – ‘Stateside’

Shaboozey, Jelly Roll – ‘Amen’

Canción social del año

Disco Lines, Tinashe – ‘No Broke Boys’

PinkPantheress – ‘Illegal’

Role Model – ‘Sally, When The Wine Runs Out’

Tyla – ‘CHANEL’

Zara Larsson – ‘Lush Life’

Mejor videoclip

KATSEYE – ‘Gnarly’

ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – ‘Berghain’

Sabrina Carpenter – ‘Manchild’

Taylor Swift – ‘The Fate of Ophelia’

Tyla – ‘CHANEL’

Mejor banda sonora

‘F1 El álbum’

‘Hazbin Hotel: Temporada dos’

‘KPop Demon Hunters’

‘Wicked: For Good’

Charli XCX – ‘Cumbres Borrascosas’

Gira del año

Beyoncé – ‘Cowboy Carter Tour’

Kendrick Lamar, SZA – ‘Grand National Tour’

Lady Gaga – ‘The Mayhem Ball’

Oasis – ‘Oasis Live '25 Tour’

Shakira – ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Gira Breakout

Benson Boone – ‘American Heart World Tour’

Kali Uchis – ‘The Sincerely, Tour’

The Marías – ‘Submarine Tour’

Megan Moroney – ‘Am I Okay? Tour’

Sleep Token – ‘Even in Arcadia Tour’

Álbum revelación del año

Olivia Dean – ‘The Art of Loving’

Sombr – ‘I Barely Know Her’

Zara Larsson – ‘Midnight Sun’

Mejor canción retro

4 Non Blondes – ‘What's Up’

Black Eyed Peas – ‘Rock That Body’

Goo Goo Dolls – ‘Iris’

Mejor interpretación vocal

Alex Warren – ‘Ordinary’

HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami) – ‘Golden’

Lady Gaga – ‘Abracadabra’

RAYE – ‘WHERE IS MY HUSBAND!’

SIENNA SPIRO – ‘Die on this Hill’

Canción del verano

Alex Warren – ‘FEVER DREAM’

Bella Kay – ‘iloveitiloveitiloveit’

BTS – ‘SWIM’

Ella Langley – ‘Choosin' Texas’

Harry Styles – ‘American Girls’

Noah Kahan – ‘The Great Divide’

PinkPantheress, Zara Larsson – ‘Stateside’

Sombr – ‘Homewrecker’

Tame Impala, JENNIE – ‘Dracula’

Taylor Swift – ‘Elizabeth Taylor’

Mejor artista masculino de pop

Alex Warren

Benson Boone

Ed Sheeran

Harry Styles

Justin Bieber

Mejor artista femenina de pop

Lady Gaga

Olivia Dean

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

Artista pop revelación

KATSEYE

SIENNA SPIRO

Zara Larsson

Mejor canción pop

Alex Warren – ‘Ordinary’

HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami) – ‘Golden’

Olivia Dean – ‘Man I Need’

Sabrina Carpenter – ‘Manchild’

Taylor Swift – ‘The Fate of Ophelia’

Mejor álbum pop

Lady Gaga – ‘Mayhem’

Olivia Dean – ‘The Art of Loving’

Sabrina Carpenter – ‘Man's Best Friend’

Tate McRae – ‘So Close To What’

Taylor Swift – ‘The Life of a Showgirl’

CATEGORÍAS COUNTRY

Mejor artista masculino de música country

Jelly Roll

Luke Combs

Morgan Wallen

Riley Green

Shaboozey

Mejor artista femenina de música country

Ella Langley

Kelsea Ballerini

Lainey Wilson

Megan Moroney

Miranda Lambert

Mejor dúo o grupo de música country

Brooks & Dunn

Old Dominion

Rascal Flatts

Treaty Oak Revival

Zac Brown Band

Artista revelación de la música country

Sam Barber

Tucker Wetmore

Zach Top

Mejor canción country

BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – ‘All The Way’

Ella Langley – ‘Choosin' Texas’

Morgan Wallen – ‘Just In Case’

Russell Dickerson – ‘Happen To Me’

Shaboozey – ‘Good News’

Mejor álbum country

BigXthaPlug – ‘I Hope You're Happy’

Megan Moroney – ‘Cloud 9’

Morgan Wallen – ‘I'm The Problem’

Sam Barber – ‘Restless Mind’

Tucker Wetmore – ‘What Not To’

Mejor artista masculino de hip-hop

Don Toliver

Kendrick Lamar

Playboi Carti

Tyler, The Creator

YoungBoy Never Broke Again

Mejor artista femenina de hip-hop

Cardi B

Doechii

GloRilla

Sexyy Red

YKNIECE

Artista revelación del hip-hop

EsDeeKid

Monaleo

PLUTÓN

Mejor canción de hip-hop

Cardi B – ‘ErrTime’

Drake – ‘NOKIA’

Gunna, Burna Boy – ‘wgft’

Playboi Carti, The Weeknd – ‘Rather Lie’

YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – ‘Take Me Thru Dere’

Mejor álbum de hip-hop

Cardi B – ‘AM I THE DRAMA?’

Don Toliver – ‘OCTANE’

Gunna – ‘The Last Wun’

Playboi Carti – ‘MUSIC’

YoungBoy Never Broke Again – ‘MASA’

CATEGORÍAS DE R&B

Mejor artista masculino de R&B

Bruno Mars

Chris Brown

Daniel César

PARTYNEXTDOOR

The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B

Kehlani

Summer Walker

SZA

Teyana Taylor

Tyla

Artista revelación de R&B

Leon Thomas

Mariah the Scientist

Ravyn Lenae

Mejor canción de R&B

Bruno Mars – ‘I Just Might’

Chris Brown, Bryson Tiller – ‘It Depends’

Kehlani – ‘Folded’

Leon Thomas – ‘MUTT’

Mariah the Scientist – ‘BURNING BLUE’

Mejor álbum de R&B

Bruno Mars – ‘The Romantic’

Justin Bieber – ‘SWAG’

Leon Thomas – ‘MUTT’

Mariah the Scientist – ‘HEARTS SOLD SEPARATELY’

Summer Walker – ‘Finally Over It’

Mejor artista latino masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Doble P

Mejor artista latina femenina

Gloria Estefan

KAROL G

Natti Natasha

ROSALÍA

Shakira

Mejor dúo o grupo latino

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Artista latino revelación

Beéle

Kapo

Netón Vega

Mejor canción latina

Bad Bunny – ‘NUEVAYoL’

Benny Blanco, Selena Gomez, The Marías – ‘Ojos Tristes’

Fuerza Regida – ‘Marlboro Rojo’

Fuerza Regida, Grupo Frontera – ‘ME JALO’

Karol G – ‘LATINA FOREVA’

Mejor álbum latino

Fuerza Regida – ‘111xpantia’

Karol G – ‘Tropicoqueta’

Netón Vega – ‘Mi Vida Mi Muerte’

Peso Pluma, Tito Doble P – ‘DINASTÍA’

ROSALÍA – ‘Lux’

Mejor artista de rock/alternativo

Deftones

Linkin Park

The Marías

Sleep Token

Twenty One Pilots

Artista revelación de rock/alternativo

Geese

Gigi Pérez

Sombr

Mejor canción de rock/alternativa

Noah Kahan – ‘The Great Divide’

Linkin Park – ‘Up From The Bottom’

Sombr – ‘Back to friends’

Sublime – ‘Ensenada’

Tame Impala – ‘Dracula’

Mejor álbum de rock/alternativo

Sleep Token – ‘Even In Arcadia’

Sombr – ‘I Barely Know Her’

Tame Impala – ‘Deadbeat’

Twenty One Pilots – ‘Breach’

Zach Bryan – ‘With Heaven On Top’

Mejor artista de música dance/electrónica

Calvin Harris

David Guetta

Fred again...

Illenium

John Summit

Mejor artista masculino de K-Pop

ATEEZ

BTS

ENHYPEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Mejor artista femenina de K-Pop

Aespa

BLACKPINK

ILLIT

LE SSERAFIM

TWICE

Mejor artista de Afrobeats

Burna Boy

MOLIY

Rema

Tyla

Wizkid

Mejor artista de música americana/folk

Lord Huron

The Lumineers

Mumford & Sons

Noah Kahan

Tyler Childers