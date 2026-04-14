Selena Gómez se reencontró con Demi Lovato tras casi una década de distanciamiento

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores al asistir al inicio de la nueva gira de Demi Lovato, marcando así su primer reencuentro público en casi una década. El emotivo momento se vivió durante el arranque del 'It's Not That Deep Tour' en Orlando, Florida.
A través de sus historias de Instagram, Selena Gomez no ocultó su emoción por el espectáculo de su amiga. "Estoy llorando, Demi Lovato. Este fue, sin duda, uno de los mejores conciertos. ¿Y las voces? ¡Impresionante!", escribió en una foto que mostró a ambas abrazándose entre bastidores.
La artista también compartió varias fotografías del concierto, donde se la vio disfrutando del show desde el público. Incluso, fanáticos captaron videos en los que se le observa cantando y apoyando la presentación de Demi Lovato.
"¡Muchas gracias por venir! Me encantó verte!", escribió Demi Lovato ante la publicación que le dedicó Selena Gomez. De esta manera, ambas dejan en claro que su conexión continúa y sigue intacta.
Cabe recordar que Gomez y Lovato se conocen desde su infancia, cuando participaron en 'Barney & Friends', y años después consolidaron su amistad al protagonizar la película 'Princess Protection Program'.
