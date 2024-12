Susy Díaz conmociona al revelar secreto de su vida familiar: ¿qué dijo?

Susy Díaz contó un detalle inédito de su vida privada. (Foto: captura 'Mundo latino')

La exvedette y expolítica, Susy Díaz hizo un fuerte confesión de su vida privada. La mamá de Florcita Polo dejó boquiabiertos a todos.

Susy Díaz, conmocionó a sus seguidores con una revelación personal durante su participación en el podcast 'Mundo Latino'. En un momento de profunda emotividad, Susy compartió un impactante recuerdo relacionado con su padre, confesando que antes de fallecer, él le hizo una declaración que cambió su vida para siempre.

Entre lágrimas, Susy relató que en los últimos días de vida de su padre, él le confesó que no era su progenitor biológico, instándola a buscar respuestas con su madre. Sin embargo, a pesar de esta impactante revelación, Susy asegura que siempre recibió de él un amor incondicional, recordando que la trató como a su hija favorita.

El testimonio de Susy Díaz ha despertado gran empatía entre sus fanáticos, quienes valoran su transparencia y fortaleza para compartir un episodio tan íntimo. Durante la conversación, la exvedettre y excongresista destacó la importancia de honrar los lazos afectivos por encima de los biológicos, dejando en claro que su relación con el hombre que la crio sigue siendo una de las más valiosas de su vida.

(Fuente: 'Magaly TV: la firme')

¿Qué dijo Susy Díaz sobres su padre?

"Mi papito, antes de morir, me dijo, ‘hijita, yo no soy tu papá, dile a tu mamá’. Yo no le creía, pero él me trató siempre como la hija más querida", expresó Susy Díaz con voz quebrantada sobre su padre. Asimismo, detalló que al hacerle la consulta a su mamá, su progenitora le gritó y eso también la marcó.

Susy Díaz quiere saber quién es su padre

Asimismo, la ex modelo comentó que ha intentado saber quién es su verdadero padre y hasta ahora es una duda que no puede resolver. "A veces veo hombres mayores que yo y digo, ¿será mi papá? Y le pido a Dios que me lo traiga, para saber quién soy realmente", indicó.

